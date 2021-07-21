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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البرلمان يثمن الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن 2075 من نزلاء السجون والعفو عن باقي العقوبة للمستحقين بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو.


وقال رضوان - في بيان- إن هذا يؤكد أن الرئيس السيسي أب لكل المصريين، وأنه يسعى دائما إلى إدخال الفرحة والسرور على جميع المصريين، مؤكدا أن هذا القرار من الرئيس لاقى ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الشعب المصري بصفة عامة ومن أهالي وأسر المساجين بصفة خاصة.


تجدر الإشارة إلى أنه تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو"، قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 نزيلاً.


ويأتي ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء. 

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