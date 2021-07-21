الهند تسجل ما يقرب من 4 آلاف حالة وفاة بكورونا

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 42 ألفا و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و3998 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يكون إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الهند 31.2 مليون إصابة، ونحو 420 ألف حالة وفاة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية، رصد انتشار متحور لامبدا من فيروس كورونا المستجد في أكثر من 30 دولة.

وقالت ماريا فان كيركوف رئيس الفريق التقني المعني بالأمراض عالية الخطورة بمنظمة الصحة العالمية إن الحديث يدور عن طفرة جديدة نسبيا سارية في عدد من الدول وعلى وجه الخصوص في بلدان الأمريكتين.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن منظمة الصحة العالمية تتابع انتشار متحور لامبدا عن كثب، ولا تستبعد أن يتم تصنيف هذه الطفرة المسجلة للمرة الأولى في بيرو في ديسمبر 2020، بين المتحورات المثيرة للقلق.

ويمثل متحور لامبدا، أحدث طفرة لفيروس كورونا، وحذرت الصحة العالمية في وقت سابق منه باعتباره أكثر شراسة من المتحورات السابقة.

ويشكل متحور لامبدا حوالي 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين بقارة أمريكا اللاتينية في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق، قالت كاريسا إتيان، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية "ما زلنا لا نملك البيانات الكافية لتحديد مدى خطورة هذه الطفرة ومواصفاتها النهائية.. لكن المؤشرات العلمية التي تجمعت حتى الآن لدى الخبراء لا تبعث على التفاؤل."

ورصد متحور لامبدا، للمرة الأولى في بيرو في شهر ديسمبر الماضي، وأصبح هو السلالة المهيمنة في ذلك البلد، الذي سجل نحو 195 ألف وفاة بفيروس كورونا.