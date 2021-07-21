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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيبايوس: المهمة أمام منتخب مصر ستحدد مصير إسبانيا في الأولمبياد

سيبايوس
سيبايوس

شدد داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الأولمبي، على أهمية مواجهة منتخب مصر، غدًا الخميس، في افتتاح مشوار الفريقين بأولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد منتخبنا الأولمبي، لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

وقال سيبايوس في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "نشارك في أولمبياد طوكيو بفريق رائع، على الورق يمكننا أن نكون المرشحون لحصد الميدالية الذهبية لكن هناك فرق مميزة أخرى".

وتابع: "نركز جيدًا على مواجهة المنتخب المصري الأولمبي، فهي مباراة ستحدد مصير الفريق في الأولمبياد".

وأضاف: “الألعاب الأولمبية دائمًا مختلفة عما اعتدنا عليه كلاعبين كرة قدم، من الصعب جدًا التأهل من دور المجموعات ولكن هذا المنتخب الأولمبي قدم أداءً رائعًا حتى يتواجد هنا في طوكيو”.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتأهل المنتخب الأولمبي للأولمبياد، كونه بطل النسخة الأخيرة من كأس الأمم تحت 23 عاما.

ووقع اختيار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على 22 لاعبا للمشاركة، حيث تضم قائمة المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين فوق السن وهم :"محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش"، لينهي الجدل الحاسم خلال الفترة الماضية حول اختيار اللاعبين.

وشهدت القائمة استبعاد محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي عقب رفض مسئولي ليفربول بمشاركة اللاعب.

 

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:


لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

 

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.


الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.
 

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

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