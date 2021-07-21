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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص لـ «صدى البلد».. أول تعليق من لويس ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه لـ الأهلي

صدى البلد

أكدت تقارير صحفية حصول النادي الأهلي على موافقة مبدئية من جانب نادي سيمبا التنزاني على ضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني في انتقالات الصيف الحالية.

 

وقال ميكيسوني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "وكيلي هو من يتعامل مع جانب المفاوضات مع الأندية هذه ليست مسئوليتي، أنا ملتزم بعقدا مع سيمبا".

 

وأضاف: "حتى أكون صادقا أنا لا أعرف أي شيء عن مفاوضات الأهلي وكيلي هو من يدير الأمور حاليا".

 

وكشفت مصادر داخل نادي سيمبا عن وجود مفاوضات قوية من طرف الأهلى لحسم صفقة الموزمبيقي بطلب من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء.

 

وارتبط ميكسيوني صاحب الـ26 عامًا، بارتداء قميص الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية، خاصة بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه مع الفريق التنزاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ميكيسوني نجح في قيادة فريقه للفوز على المارد الأحمر في دور المجموعات، بهدف دون رد على الأراضي التنزانية، بعدما أطلق قذيفة مدوية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الشياطين الحمر، ليدخل حسابات الإدارة الأهلاوية منذ ذلك الحين.

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