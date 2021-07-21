بـ حضور الخطيب.. الأهلي يختتم استعداداته لـ البنك الأهلي

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمواجهة فريق البنك الأهلي، التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس على ملعب «الأهلي we السلام» ضمن منافسات بطولة الدوري.

وخاض الفريق مرانًا قويًّا عصر اليوم على ملعب مختار التتش، حيث عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة للاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، قبل أن يؤدي الجميع تدريبات متنوعة بالكرة انتهت بتقسيمة كرة قوية.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا متنوعًا للرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان.

وواصل وليد سليمان تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له للتعافي من إصابته، بينما أدى حسين الشحات جلسة علاج طبيعي، بعد أن تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الأولى خلال مشاركته في مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

الفريق عاد لاستئناف تدريباته أمس الثلاثاء، بعد أن منح الجهاز الفني راحة للاعبين عقب العودة من المغرب بعد التتويج باللقب الإفريقي للمرة العاشرة على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويغيب عن الفريق خلال مباراة البنك الأهلي السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وقطع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي إجازته لعيد الأضحى المبارك، وحرص على متابعة مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

جاء حضور محمود الخطيب لمساندة اللاعبين والجهاز الفني قبل خوض المرحلة الصعبة من مسابقة الدوري العام، حيث يؤدي الأهلي ثلاث مباريات من مؤجلاته مع فرق البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان بدون لاعبيه المنضمين إلى المنتخب الأوليمبي، وهم السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم في معسكر مغلق إستعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها مساء غد ضمن مؤجلات أبناء الرداء الأحمر في مسابقة الدوري، ويفقد الاهلي في تلك المباراة جهود عدد كبير من لاعبية يصل الي 10 لاعبين دفعه واحدة وهم محمد الشناوي واحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وناصر ماهر للإنضمام للمنتخب الإوليمبي الذي يشارك في إولمبياد طوكيو وكذلك وليد سليمان للإصابة ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي لعدم الجاهزية الفنية.

فيما استقر بيتسو موسيماني علي التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة البنك الأهلي ويتكون من علي لطفي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف .

وفي إتجاه مختلف ، حرص محمود الخطيب رئيس النادي علي الأشادة بلاعبي فريقه وجاهزهم الفني عقب الفوز بدوري أبطال افريقيا للمرة الثانية علي التوالي واللقب العاشر قارياً رغم الظروف الصعبة التي تحيط بالرياضة في العالم كلة من ظروف فيروس كورونا، وطالب الخطيب من الفريق بغلق ملف الإحتفالات والتركيز في مسابقة الدوري التي يحتاج فيها الفريق للفوز بجميع مبارياته لحصد اللقب المحلي.

وقال الخطيب ان الفوز بدوري أبطال أفريقيا هو نتاج عمل منظومة كاملة ولكنه في الوقت ذاته يريد ان لا ينسي دور جماهير القلعة الحمراء الكبيرة ، وأضاف أن هناك الكثير من يستحق الأشادة من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية، لاسيما أنهم تحملوا المسئولية في ظروف صعبة، ووعدوا فأوفوا، وأسعدوا كل الجماهير الوفية بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة.

وأضاف ان جماهير الأهلي لها دور مهم في هذا الإنجاز فهي تقف دوما في ظهر النادي ولا تتوقف عن المساندة في «المرة قبل الحلوة»؛ من أجل مصلحة الكيان، وتحقيق الهدف،ولا يوجد لها مثيل في الدنيا، لذلك فإنها تستحق التضحية من أجلها، لأنهم الشريك الرئيسي في كل الانتصارات والبطولات على مدار أكثر من114سنة، وأنه لن يستطيع أن يوفيهم حقهم؛ لأنهم دائما الظهر والسند.

وأوضح أن الفوز ببطولة إفريقيا للمرة العاشرة فضل من الله، وتتويج لمجهود كبير للاعبين، والجهاز الفني، وكل منطومة العمل في النادي، وأنه شعر بفرحة الأهلاوية الكبيرة بعد تحقيق هذه البطولة، وتابع شكر بلدنا مصر، صاحبة الفضل على الجميع، بعد الله سبحانه وتعالى، وأشكر مؤسساتها الوطنية وقياداتها وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل أجهزة الدولة على مساندتهم للأندية، وخاصةً التي تمثل مصر في البطولات الخارجية.