عاجل
مصر تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة وأمريكا ترفض اقتراح تركيا لحل قائم على دولتين في قبرص.. أبرز اهتمامات صحف الكويت أخبار الفن| تطورات حالة دلال عبد العزيز.. تفاصيل حفل عمرو دياب بالساحل.. تامر شلتوت يرد على هجوم مي حلمي ضبط 48 قضية تخزين سجائر لبيعها فى السوق السوداء أخبار التوك شو| بكاء كريم عبد العزيز.. ورقص محمد رشاد.. وحياة كريمة أكبر مشروع وطني بالعصر الحديث.. وكيف أنجحت السعودية موسم الحج 2021 نشرة المرأة والصحة.. طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوي في عيد الأضحى.. معلومات لا تعرفها عن كوكو شانيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد عايدة هلال.. أول نقيبة للممثلين وهذا عدد زيجاتها

عايدة هلال
عايدة هلال

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عايدة هلال فقد ولدت عام ١٩٢٥، وهى أول نقيبة للممثلين في الوطن العربي، والتي تميزت بصوتها العذب واستطاعت أن تحقق جماهيرية كبيرة بعد دخولها عالم التمثيل.  

١- اسمها الحقيقي لويس نيكولا نصر، هي أول فنانة تترأس نقابة الممثلين في الوطن العربي، حينما تولتها في بلدها الأم لبنان خلال حقبة ستينيات القرن الماضي، والتي شهدت تألقها أيضًا في المجال الفني من خلال عدد من الأفلام.  

٢- حافظت على حقوق الفنانين ونظمت أعمال النقابة كما عملت فى إذاعة القاهرة وإذاعة سوريا.

ذكرى وفاة أبو الفتوح عمارة.. اشتهر بـ أبو القمصان وشقيقته فنانة شهيرة

في ذكرى ميلاد يوسف شعبان.. قصة زواجه من شقيقة الملك فاروق

٣- تزوجت عايدة مرتين حيث كان الزواج الأول لها من رجل الأعمال اللبناني جوزيف مقطوم، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، لكنهما انفصلا بهدوء بعد حدوث ازمة بينهما، وبعد فترة تزوجت الفنانة عايدة هلال من الصحفي المصري عبود فودة وقضت معه بقية عمرها حتى توفيت في الخامس من أغسطس عام 1987.

٤-ومن أبرز الأدوار التي قدمتها دور "رابعة العدوية" في فيلم "شهيدة الحب الإلهي" الذي عُرض في عام 1962، والذي جعل الجمهور المصري يتعرف عليها.


٥- شاركت في دبلجة الرسوم المتحركة ومن اهم الاعمال التي شاركت فيها جريندايزر ،مغامرات ساسوكي بعض أدوار النساء في بداية الحلقات.

الوطن العربي لبنان سوريا الرسوم المتحركة ذكرى وفاة نقابة الممثلين يوسف شعبان رابعة العدوية ذكرى ميلاد يوسف شعبان

موضوعات متعلقة

منهم آسر ياسين.. تعرف على النجوم الحاضرين لحفل عمرو دياب في الساحل

اليوم.. مسرح ساحة الهناجر يستعد لانطلاق برنامج "صيف الإنتاج الثقافي"

نصر محروس يطلب من متابعيه الدعاء للفنانة سوما : تعبانة جدا

غدا.. عرض "ديجافو" على مسرح الهناجر لمدة أسبوع| تفاصيل

غدا.. حفلان لفرقة مسار إجباري على مسرح الزمالك

أحمد المرسي يكشف كواليس مسرحية كوكو شانيل

قبل انطلاقها غدا.. بطلا مسرحية ألمظ وسي عبده يكشفان الكواليس لـ صدى البلد

هاني شاكر يحيي حفلا في دار الأوبرا في هذا الموعد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كيفية رمي الجمرات في الحج للمتعجل

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطلق هاتف Redmi Note 10T 5G.. سيجنال يكشف السر وراء رغبة الحكومة الهندية لـ "إضعاف التشفير"

تعرف على عقوبة الاتجار بالمصريين واستغلالهم خارج مصر

أخبار التعليم| انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ أبنائنا في الخارج 31 يوليو وإعلان جداولها.. وآداب القاهرة تغير شروط الالتحاق بأقسامها

أخبار المحافظات | تفاصيل مقتل ميكانيكي على يد نجله .. أزمة حمو بيكا في الإسكندرية .. ومصرع شاب في كرداسة

أخبار الرياضة| الزمالك يوقف التعاقدات مع هؤلاء وتوصيات من كارتيرون.. تأهل فرج ونور إلى نهائي كأس العالم للإسكواش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

تعرف على درجات الحرارة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ