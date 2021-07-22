ذكرى ميلاد عايدة هلال.. أول نقيبة للممثلين وهذا عدد زيجاتها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عايدة هلال فقد ولدت عام ١٩٢٥، وهى أول نقيبة للممثلين في الوطن العربي، والتي تميزت بصوتها العذب واستطاعت أن تحقق جماهيرية كبيرة بعد دخولها عالم التمثيل.

١- اسمها الحقيقي لويس نيكولا نصر، هي أول فنانة تترأس نقابة الممثلين في الوطن العربي، حينما تولتها في بلدها الأم لبنان خلال حقبة ستينيات القرن الماضي، والتي شهدت تألقها أيضًا في المجال الفني من خلال عدد من الأفلام.

٢- حافظت على حقوق الفنانين ونظمت أعمال النقابة كما عملت فى إذاعة القاهرة وإذاعة سوريا.

٣- تزوجت عايدة مرتين حيث كان الزواج الأول لها من رجل الأعمال اللبناني جوزيف مقطوم، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، لكنهما انفصلا بهدوء بعد حدوث ازمة بينهما، وبعد فترة تزوجت الفنانة عايدة هلال من الصحفي المصري عبود فودة وقضت معه بقية عمرها حتى توفيت في الخامس من أغسطس عام 1987.

٤-ومن أبرز الأدوار التي قدمتها دور "رابعة العدوية" في فيلم "شهيدة الحب الإلهي" الذي عُرض في عام 1962، والذي جعل الجمهور المصري يتعرف عليها.



٥- شاركت في دبلجة الرسوم المتحركة ومن اهم الاعمال التي شاركت فيها جريندايزر ،مغامرات ساسوكي بعض أدوار النساء في بداية الحلقات.