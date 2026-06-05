مصر تعرض تجربتها في تعزيز الصادرات خلال منتدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وصل المهندس خالد هاشم وزير الصناعة العاصمة اللاتفية ريجا للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وذلك تحت شعار "من التقلب إلى المرونة: اقتصادات تبتكر في عالم متغير"، خلال الفترة من 5-7 يونيه الجاري.

تجربة مصر لزيادة الصادرات

ومن المقرر أن يشارك الوزير على هامش أعمال الاجتماع في جلسة حوارية بشأن تجربة مصر في زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز الابتكار والتنافسية، وذلك بمشاركة ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركات العالمية والسفراء.

هذا وسيعقد الوزير خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من عدة دول لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

جديرٌ بالذكر أن الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سيجمع رؤساء بعض الدول ومساهمي البنك وشركاءه بمن فيهم مسؤولون حكوميون، وممثلو الشركات، ورواد أعمال، وممثلون عن المجتمع المدني لبحث سبل تكيف الدول التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع الواقع الجديد سريع التغير نتيجة الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية الكلية، كما سيسلط الاجتماع الضوء على دور البنك في دعم الاقتصادات المتضررة من الأزمات والنزاعات.