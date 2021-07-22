إزالة 4 إشغالات بطريق البياضية بالأقصر.. ومخالفة بناء فى أرمنت

شنت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، يرافقه محسن ربيع نائب رئيس المدينة حملة للنظافة والتجميل بقرى مدينة البياضية وشملت شارع الذهبى والحدائق الموجودة به على مدار يومين .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالاهتمام بالنظافة والتجميل.



وتم تمهيد التربة وإزالة معوقات الموجودة على الطرق وتسوية التربة ورفع الاشغالات من على جانبى الطريق وتقليم الأشجار به .



قام بالحملة طه أبو القاسم مدير النظافه والتجميل بالمدينة وعمال نظافة المدينة والحملة الميكانيكية .

فيما قام رئيس مركز ومدينة البياضية وبرفقته وجمال مرعزى سكرتير المدينة، بالمرور على المجزر بالحبيل .



وتفقد رئيس تشغيل المجزر وفتحه لتلقى طلبات المواطنين بالذبح بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك والتنبيه على الجميع بالالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر.



كما هنأ العاملين بالمجزر بمناسبة عيد الأضحى، مؤكدًا أهمية دورهم خلال هذه الفترة.



وفى أثناء المرور ، تم إزالة ٤ اشغالات بطريق البياضية والحبيل عبارة عن تجمعات بطريقة غير قانونية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ازالات فى المهد

ومن جانب آخر وفي إطار توجيهات العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بتكثيف المتابعة الدورية أثناء عطلة عيد الأضحى على مدار اليوم لضمان التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك وإزالة المخالفات في المهد

تم اليوم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية.



وأوضح عاشور بأن المخالفة عبارة تعدي بالحفر والبناء بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية على مساحة ٣٥٠م٢ على أرض إصلاح زراعي بناحية أبو قليعي بقرية السلام وتم ردم الحفر وإزالة البناء على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله والتحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.



تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية السلام ومشرف التنظيم.

فيما قام العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر. بالتنسيق مع رئاسة المركز ومدينة الزينية بتنفيذ قرار إزالة لتعدى على الأراضي الزراعية على مساحة نصف قيراط لبناء غرفة ، و حالة تعدى على الأراضي الزراعية على مساحة ١٤٠م بناء عشة.

قاد الحملة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية و مصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى و محمد اسماعيل مدير الاملاك بالمركز و عماد انور محمد سكرتير القرية

و سيد عبدالرزاق محمد رئيس الوحدة الزارعية بالقرية و ابو بكر الحجاجى مدير الإدارة الزراعية بالمركز.