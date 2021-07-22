مدير الكلية البحرية الأسبق: التعاون مع لورسن الألمانية يدعم مشروعات التكريك المصرية

قال اللواء أحمد محمد الصادق، مدير الكلية البحرية الأسبق، على خلفية اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، إن الشركة تشتهر بأنها من الشركات الكبرى في العالم، في عمليات التكرير والهندسة البحرية، موضحا أن هذه الشركة من الشركات التي بدأت العمل في شرق التفريعة عام 1990 .

وأوضح أحمد محمد الصادق، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الشركة كانت لها دورا كبيرا في عمليات التكريك في هذه الفترة، والتي نشأ فيها مشروع شرق التفريعة، والتعاون معها يدعم مشروعات التكريك والهندسة البحرية المصرية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية واللواء محمد شلبي رئيس شعبة التسليح البحري والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين.