أولمبياد طوكيو .. تعرف على قرعة ومواعيد منافسات أبطال مصر في الملاكمة

أجريت اليوم الخميس قرعة منافسات الملاكمة بدورة الألعاب طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 23 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس المقبل.



وأسفرت القرعة عن مواجهة يسرى رزق لاعب المنتخب الوطني في دور الـ16 أمام الكازاخستاني كامشيبيك كونكاباييف المصنف الثاني عالميا لوزن +91 كجم في صالة ريوجوكو كوكوجيكان يوم 29 يوليو الجاري في الثانية عشر ظهرا.



بينما جنبت القرعة عبد الرحمن عرابي في الدور الأول ليلعب في دور الـ16 لوزن 81 كجم يوم 28 يوليو الجاري مع الفائز من الكولومبي لويس فيفاز والإنجليزي بنجامين وايتتيكر.



وتشارك مصر في النسخة القادمة من الأولمبياد بطوكيو بلاعبين فقط هما عبد الرحمن عرابي الذي تأهل بعد تحقيقه الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا عام 2019 ويسري رزق الذي تأهل عن طريق التصنيف بعد إلغاء بطولة العالم حيث أحتل ترتيب الخامس عالميا والأول إفريقيا لتنعقد عليهما أمال الجماهير المصرية في تصحيح مسار الملاكمة والعودة بميدالية أولمبية بعد صيام 17 عاما عن الوصول إلي منصات التتويج.



ويسعي مجلس إدارة اتحاد الملاكمة برئاسة عبد العزيز غنيم إلي إعداد الأبطال بشكل جيد من أجل المنافسة في طوكيو من خلال إقامة معسكرات إعداد خارجية للاعبين.



وتملك مصر فرصة كبيرة في المنافسة علي ميداليات أولمبية في الملاكمة خاصة في ظل العناصر المميزة التي ستشارك في البطولة ، خاصة بعد العرض القوي الذي قدمه أبطالنا في بطولة ليتوانيا التي أقيمت منذ أيام بعدما حقق عبد الرحمن عرابي الميدالية الذهبية لوزن -٨١ ك وحقق يسري رزق الميدالية الذهبية لوزن +٩١ .