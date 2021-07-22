الوطنية للإعلام تنعى الإذاعي الكبير كامل البيطار: ترك إرثا من الأعمال المتميزة

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ببالغ الحزن والأسى، الإذاعي القدير الراحل كامل البيطار، الذي رحل عن عالمنا، اليوم، تاركا أرثا من الأعمال الإذاعية المتميزة التي تعد بصمة وعلامة مميزة في تاريخ الإذاعة المصرية.

وقال زين- بحسب بيان صادر، اليوم- إن الراحل يعد من جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامي، قدم خلال مشواره الإعلامي العديد من الإبداعات التي ستظل محفورة في عقل ووجدان مستمعى وعشاق الإذاعة المصرية، كما قدم الإذاعي الراحل كامل البيطار العديد من البرامج عبر الإذاعة منها “ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع”، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

ودعا رئيس الهيئة، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الإذاعي الكبير رحل عن عالمنا، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث دخل إلى العناية المركزة منذ عدة أيام.