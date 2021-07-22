الترجي التونسي يستقر على مدرب جديد خلفا لـ الشعباني

أعلن الترجي التونسي التوصل لاتفاق مع مدرب جديد لقيادة الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد.

وخص النادي اليوم في بيان له المدرب السابق معين الشعباني بعبارات الشكر والامتنان لما قدمه للفريق منذ توليه قيادته عام 2018 وحصده العديد من الألقاب ولا سيما فوزه التاريخي بلقبين على التوالي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا عامي 2018 و2019 والمشاركة في مناسبتين بكأس العالم للأندية.

وكان الترجي بدأ مفاوضات مع مدربه السابق نبيل معلول الذي قاده للتتويج بلقبه الثاني في دوري الأبطال عام 2011.

وذكر النادي في بيانه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه توصل لاتفاق مع مدرب أول جديد لفريق أكابر كرة القدم سيشرع في مهامه في الفترة القادمة وسيتم لاحقا الإعلان عن إسمه وعن كامل تركيبة الإطار الفني.

كما أعلن الترجي عن انطلاق التحضيرات للموسم الجديد يوم الإثنين المقبل.