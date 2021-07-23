اعترافات قاتل أمه في الجيزة: كنت عايز أعورها بس.. وحاولت انقاذها

اعترف المتهم بذبح والدته بسكين في الجيزة، انه قام بذبحها في رقبتها بطعنة بأداة حادة "سكين" موضحا أنه لم يقصد قتلها وكان يريد إصابتها فقط.



وأضاف المتهم قائلا: حاولت إنقاذها بعدما رأيت الدماء تسيل من رقبتها مشيرا بأنه أصابه الذهول والخوف بعدما رأي والدته تنزف وحاول الاستغاثة بالجيران وطلب النجدة في محاولة منه لإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة بعد طعنها بطعنة نافذة أدت إلى مصرعها في الحال .

كما تبين من التحريات أن المتهم كان في مصحة نفسية بمستشفى العباسية ويتم علاجه ولكن الطبيب المعالج طلب احتكاك المتهم بالأشخاص والتعامل تمهيدا لاستكمال شفائه فخرج من المستشفى من 9سنوات وكان يتعامل مع الجيران والأقارب، وبدأ يمارس حياته الطبيعية.

وأضافت التحريات أن والدة المتهم كانت تعامله معاملة حسنة وتحبه وتخاف عليه من الخروج بمفرده حتى لا يصيبه مكروه.

وتبين من التحريات أن يوم الواقعة اختلف مع والدته على المصاريف، وعدم إعطائه مبلغ مالي فاستشاط غيظا ففقد أعصابه واستل سكينا وطعنها طعنة نافذة في الرقبة أدت إلى مقتلها في الحال.



وتبين من مناظرة جثة المجني عليها، بموقع الحادث أنها مسنة في العقد السادس من العمر، ملقاة على ظهرها مصابة بطعنتين نافذتين بمنطقة الرقبة، كما تبين وجود سحجات وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد.

وتجري النيابة تحقيقاتها ومناقشة نجل المجني عليها الأصغر، والذي كان شاهدا على الحادث، حيث أكد أن مشاجرة نشبت بين والدته وشقيقه الأكبر، وقد استل الأخير سكينا وقام بقتلها.

وكانت منطقة امبابة شهدت جريمة قتل بشعة اليوم الخميس ثالث أيام العيد عقب قيام شاب بذبح والدته، وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض على المتهم الذي أشارت التحريات الأولية إلى أنه مريض نفسي.

شاب يذبح أمه في إمبابة

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من أهالي منطقة البصراوي بإمبابة بمقتل سيدة مسنة داخل منزلها فانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة واستدعت سيارة إسعاف ونقلت الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة

قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت شقيق المتهم الأصغر وهو شاهد العيان على الحادث لسماع أقواله.

وتبين من الفحص الأولي قيام شاب بقتل والدته طعنًا بالسكين أمام شقيقه الأصغر داخل منزل الأسرة وتمكن المتهم من الهرب عقب الحادث تاركًا والدته جثة هامدة غارقة في دمائها وشقيقه الأصغر الذي ظل يصرخ مستغيثًا بالجيران الذين حضروا على صرخاته وأبلغوا المباحث.

اقوال شقيق المتهم.. شاهد عيان على جريمة القتل

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة امبابة بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتبين من المعاينة أن المجني عليها تدعى «فاطمة.م» 64 سنة ربة منزل متوفية بطعنتين بالرقبة، وعثر على نجلها الأصغر، وبمواجهته برر الواقعة أن شقيقه الأكبر مرتكب الواقعة.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمقدم مؤمن فرج رئيس المباحث، أن المتهم تمكن من الهروب إلى أحد الشوارع القريبة من الحادث ونجحت المباحث في القبض عليه وتم اقتياده إلى قسم شرطة إمبابة لاستجوابه وتحفظت المباحث على السكين المستخدم في الجريمة وعثر عليه ملقى بجانب الجثة.



وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن بدأت في استجواب المتهم لبيان ملابسات الحادث بعد أن ذكر شقيق المتهم الأصغر أن شقيقه يعاني من مرض نفسي ويعالج داخل مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وأنه دخل مع والدته في مشاجرة وتمكن من قتلها.

