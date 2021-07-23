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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. من الحسد.. أحمد حاتم يكشف سر إصابته في يده.. راغب علامة عن علاقته بأولاده: ينحازون دائما لوالدتهم

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالي:

الصين تشهد أمطارًا لم تحدث منذ 1000 عام
لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات اجتاحت إقليم خنان وسط الصين، 12 منهم قضوا نحبهم غرقا في مترو الأنفاق بعاصمة الإقليم التي تشهد أشد هطول مطري منذ ألف عام حسب خبراء الأرصاد، وذلك حسبما عرضت قناة روسيا اليوم.


تفاصيل استمرار عمل مراكز اللقاحات في أيام عيد الأضحى
كشف الدكتور إيهاب محمود المشرف العام علي مقرات توزيع اللقاحات، آلية عمل مراكز اللقاحات خلال أيام عيد الأضحى.

هاني رسلان: إثيوبيا تحاول إيهام شعبها اكتمال الملء الثاني
قال الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التصريحات الإثيوبية تحاول حتى الآن إيهام الشعب داخليًا أن الملء الثاني قد اكتمال على الرغم من أنه لم يصل إلى ربع الكمية المخطط تخزينها من قبل.

بعد أسبوع من كلمة الرئيس حول أمن مصر.. الطاهري: أصداؤها مستمرة في إثيوبيا حتى الآن
قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنه رغم مرور أسبوع علي خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا أصداء هذا الخطاب مازالت مستمرة في إثيوبيا حتي الآن.

من الحسد.. أحمد حاتم يكشف سر إصابته في يده
أكد الفنان أحمد حاتم، تعرضه لحادث سير منذ بضعة أيام أدت إلى وجود عديد من الكدمات بيديه وورم في الأوتار.

زهراء حملي: استشرت أمي قبل تلاوة القرآن أمام الرئيس

حلت الزهراء حلمي، أول فتاة تتلو القرآن في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بقاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي".

راغب علامة عن علاقته بأولاده: ينحازون دائما لوالدتهم
حل الفنان راغب علامة، ضيفا ببرنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة "أون اي"، للحديث عن اعماله الفنية القادمة كما تطرق للحديث عن حياته الشخصية.

أحمد جمال: البدايات كانت صعبة جدًا خاصة بعد التخرج من آرب آيدول
كشف المطرب أحمد جمال، عن الصعوبات التي واجهته في حياته، قبل وصوله للشهرة والنجومية، قائلا «لو قعدت أوصفلك متاعب الحياة العملية خاصة آخر 7 سنوات، هنلاقيها كتير جدًا، زي مثلًا لما تتخرج من الجامعة الواحد بيبقى فاكر الحياة وردي وهيشتغل على طول، فأنا اتخرجت من أرب آيدل، بس مكنش عندي خبرات في الحياة العملية».

 

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