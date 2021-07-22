من الحسد.. أحمد حاتم يكشف سر إصابته في يده

أكد الفنان أحمد حاتم، تعرضه لحادث سير منذ بضعة أيام أدت إلى وجود عديد من الكدمات بيديه وورم في الأوتار.

ومازحته منى الشاذلي خلال استضافته في برنامج “معكم”، قائلة إن ما حدث له بسبب الحسد، فأجابها نافيًا: “لا الحمد لله لا”.

وحل الفنان أحمد حاتم ضيفًا للإعلامية منى الشاذلي اليوم ببرنامج “معكم” عبر شاشة قناة “cbc”، وظهر واضعًا جبيرة على يده اليسرى وأصابع يده اليمنى ملفوفة بشاش.

وحقق أحمد حاتم نجاحًا آخر في عالم الرياضة بمشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة في بطولة موسوعة جينيس لسباق التتابع 100x50م، وتحطيمه وفريقه الرقم القياسي في السباق، الذي تنظمه إحدى الشركات الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة ووزارة الشباب والرياضة ونادي نيو جيزة الرياضي.