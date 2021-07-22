تفاصيل استمرار عمل مراكز اللقاحات في أيام عيد الأضحى

كشف الدكتور إيهاب محمود المشرف العام علي مقرات توزيع اللقاحات، آلية عمل مراكز اللقاحات خلال أيام عيد الأضحى.

وقال محمود خلال حواره مع مراسل قناة " إكسترا نيوز"،:" عمليات الحصول علي لقاح كورونا تسير بشكل طبيعي من خلال تسجيل المواطنين علي الموقع الإلكتروني ومن ثم التوجه للمركز الذي تم تحديده عبر الموقع والحصول علي اللقاح بالبطاقة الشخصية.

وتابع:" هناك 3 أنواع متاحة من لقاح كورونا وهي سينوفارم وأسترازينكيا وسينوفاك، لافتا أنه بعد الحصول علي الجرعة الأولى يتم تحديد موعد الجرعة الثانية للمواطن والتي تكون من نفس نوع اللقاح".

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الآثار الجانبية.. بيان مهم من الاتحاد الأوروبي بشأن لقاحات فيروس كورونا

قالت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا، اليوم الخميس، إنها أضافت اضطرابًا نادرًا ينحل بالأعصاب، وهو متلازمة غيلان باريه، كأثر جانبي نادر محتمل من لقاح فيروس كورونا من شركة جونسون & جونسون.

وأدرج الاتحاد الأوروبي اضطراب الأعصاب النادر كأثر جانبي للقاح، وذلك بعد إصابة 108 حالة بمتلازمة تنحل بالأعصاب، كانوا قد حصلوا علي لقاح جونسون & جونسون، وتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، في إشارة إلى لجنة السلامة التابعة لها، " بعد تقييم البيانات المتاحة، اعتبرت لجنة السلامة أن العلاقة السببية بين لقاح شركة جونسون & جونسون ومتلازمة غيلان باريه ممكنة".

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أنتجته شركة GSK.. الصحة العالمية تزف بشرى عن لقاح جديد ضد فيروس كورونا

تعد سلالة دلتا كورونا هى الأشرس والأسرع انتشارا، فهى سبب أكثر من 75% من الإصابات حول العالم.

وأكد الخبراء أن اللقاحات ما زالت فعالة بنسبة تزيد على 90% في خفض معدلات الإصابة، لكن فى المقابل التحورات الجديدة للفيروس تنتشر بسرعة هائلة، وبطريقة أكبر.

التحورات الجديدة لفيروس كورونا



أكد الدكتور مازن زويهيد رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى الجامعة الأمريكية في دبي، أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بسرعة هائلة وأن اللقاحات فعالة ولكنها لا تمنع الإصابة نهائيا.

وأكد أن سلالة دلتا الأسرع انتشاراً و تأتي بمتلازمة تنفسية علوية، ولا تصل الإصابات فى كثير من الأحيان إلى الرئتين.

لقاح سينوفارم الصيني

أفادت دراسة حديثة لإحدى الجامعات بسريلانكا بأن لقاح "سينوفارم" الصيني يحارب فيروس دلتا كورونا بنسبة 95% لكنه فى المقابل أضعف من اللقاحات الأخرى مثل لقاح فايزر، فقد تكون أعراض الإصابة بفيروس كورونا أشد لمن تلقوا لقاح فايزر مقارنة بلقاح سينوفارم الصينى.



وأشارت الدراسة إلى أنه يفضل تناول جرعة من لقاح فايزر بعد تناول جرعتين من لقاح سينوفارم الصينى بـ6 أشهر لتفادي الأعراض الشديدة التى قد تحدث مع لقاح سينوفارم عند الإصابة بكورونا.

الدواء الجديد لشركة GSK

أما عن الدواء الجديد الذي أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أوائل يوليو الجاري، وأنتجته شركة GSK العالمية وأثبت نجاحه، فقد أكد نجاحه في مواجهة فيروس كورونا المستجد وقبل وصول الفيروس إلى الرئيتين، فبإمكانه القضاء على المرض عند اكتشاف الإصابة في وقت مبكر قبل وصول الفيروس إلى الرئتين.

ويساعد العقار فى علاج الإصابات البسيطة والمتوسطة وتحور الفيروس.



وأكدت الدراسات أن اللقاح أثبت فاعليته في علاج حالات كوفيد 19، وتقليل فترة البقاء في المستشفى، وخفض معدل الوفيات بعدما اعتمد على الأجسام المضادة لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر.