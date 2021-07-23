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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في حضرة الفيروس .. مأدبة طعام في حجرة العزل لمريض كورونا

في حضرة الفيروس ..
في حضرة الفيروس .. مأدبة طعام في حجرة العزل لمريض كورونا

منذ الوهلة الأولى لإنتشار فيروس كورونا،حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس كورونا و كان ابرز النصائح إرتداء الكمامة في الأماكن المغلقة و الإبتعاد تماما عن مرضى كورونا حتى لا ينتقل المرض بين مجموعة من البشر . 
تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة أثارت إستياء الرواد بسبب إلتفاف أسرة مريض حول سريره في غرفته داخل مستشفى العزل في العراق . 

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أثارت الصورة غضب و إستياء عدد كبير من الررواد على موقع التغريدات تويتر ، ، بعدما نشرت عائلة عراقية صورتهم مع أحد ذويهم داخل غرفته في مستشفى العزل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا . 
أصيب المتابعين بحالة من الصدمة بعدما شاهدوا تلك الصورة، مؤكدين أن إلتفاف تلك الأسرة حول لمريض المعزول في نفس الغرفة و تناولهم من نفس الأطباق التي يتناول فيها طعامه يمثل كارثة للميحيطين بهم وتسائلوا عن مسئولي المستشفى عن الطرية التي سمحوا بها لتلك الأسرة للدخول . 
جدير بالذكر أن رواد تويتر طالبوا بإقالة مدير المستشفى و فتح تحقيق عاجل في تلك الواقعة و إعفاء المسئول عن تلك الكارثة في المستشفى من منصبه .

 

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فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية فيروس كورون كمامة مرضى كورونا

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