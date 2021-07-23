في حضرة الفيروس .. مأدبة طعام في حجرة العزل لمريض كورونا

منذ الوهلة الأولى لإنتشار فيروس كورونا،حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس كورونا و كان ابرز النصائح إرتداء الكمامة في الأماكن المغلقة و الإبتعاد تماما عن مرضى كورونا حتى لا ينتقل المرض بين مجموعة من البشر .

تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة أثارت إستياء الرواد بسبب إلتفاف أسرة مريض حول سريره في غرفته داخل مستشفى العزل في العراق .



أثارت الصورة غضب و إستياء عدد كبير من الررواد على موقع التغريدات تويتر ، ، بعدما نشرت عائلة عراقية صورتهم مع أحد ذويهم داخل غرفته في مستشفى العزل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا .

أصيب المتابعين بحالة من الصدمة بعدما شاهدوا تلك الصورة، مؤكدين أن إلتفاف تلك الأسرة حول لمريض المعزول في نفس الغرفة و تناولهم من نفس الأطباق التي يتناول فيها طعامه يمثل كارثة للميحيطين بهم وتسائلوا عن مسئولي المستشفى عن الطرية التي سمحوا بها لتلك الأسرة للدخول .

جدير بالذكر أن رواد تويتر طالبوا بإقالة مدير المستشفى و فتح تحقيق عاجل في تلك الواقعة و إعفاء المسئول عن تلك الكارثة في المستشفى من منصبه .