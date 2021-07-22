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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاهد صادمة.. تداول فيديو يظهر جثث ضحايا كورونا بجانب القمامة في تونس

أرشيفية
أرشيفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، اليوم الخميس، مقطع فيديو يحتوي على مشاهد صادمة، ويظهر به جثث ضحايا فيروس كورونا بجانب القمامة في مستشفى "شارل نيكول"، الأكبر في البلاد.

وإثر تداول الفيديو على نطاق واسع، قال الدكتور منصف حمدون العامل بالمستشفى إن العدد اليومي للوفيات تجاوز الـ10 ووصل أحيانا إلى 18 وفاة، ما تسبب في ''اكتظاظ للجثث في قسم الموتى وامتلاء طاقة استيعابه''، وفقًا لقناة “روسيا اليوم”.

وأضاف أن ''إخراج جثامين موتى كورونا يحتاج إلى إجراءات خاصة من البلدية، وهي إجراءات تحتاج وقتا.. وتبعا لذلك تم وضع الجثث التي سيتم نقلها سريعا في ذلك المكان''.

وأكد أن المستشفى ''يفكر في اقتناء شاحنة مبردة لحفظ الجثامين... وكان يجب عدم السماح للمواطنين بدخول الغرفة وتصويرها''.

وأشار إلى أن ''الجثث موضوعة في أكياس خاصة... وسنتخذ إجراءات لتنظيف الغرفة لأنه لا يعقل وضع جثث مع القمامة''.

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