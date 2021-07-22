تونس: إنقاذ 206 أشخاص من الغرق وإحباط 12 عملية هجرة غير شرعية

أنقذت وحدات الحرس البحري التونسي 206 أشخاص من الغرق، بعد إحباط 12 عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من السواحل التونسية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس نشرته وسائل إعلام تونسية،فقد أحبطت وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحري بالجنوب والسّاحل والوسط، أمس الأربعاء، 11 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وأنقذت 77 شخصا من الغرق.

وأضاف البيان أن من بين هؤلاء الأشخاص 46 يحملون جنسيّات دول إفريقية مختلفة والبقيّة يحملون الجنسية التونسية، وبينهم خمسة أشخاص مفتش عنهم.

كما تمكنت الوحدات العائمة التّابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بجرجيس من ولاية مدنين من إحباط عمليّة اجتياز الحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 160 شخصا يحملون جنسيّات دول إفريقية مختلفة، بعد تعرّض مركبهم للغرق بعرض البحر، حسب بيان وزارة الداخلية.

وفى سياق متصل، تمكنت وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحري التونسي بالجنوب والساحل والوسط من إحباط 11 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة,خلال الليلة الفاصلة بين يومي 20 و 21 يوليو الجاري, وفق بيان للناطق الرسمي باسم الحرس التونسي اليوم الخميس.

كما تمكنت وحدات الحرس التونسي في الفترة ذاتها من نجدة وإنقاذ عدد 77 مجتازا, من بينهم 46 من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية من حاملي الجنسية التونسية, من بينهم 5 أشخاص مفتش عنهم.

وفي سياق متصل, تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بجرجيس من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة ونجدة و إنقاذ 160 مجتازا من جنسيات إفريقية مختلفة بعد أن تعرض مركبهم للغرق بعرض البحر.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المجتازين انفي الذكر.