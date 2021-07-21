تونس تتألم.. كورونا يشل حركة البلاد والجيش يتدخل لإدارة الأزمة |خاص

تعيش تونس وضعا وبائيا صعبا جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد، وعدم قدرة الدولة على حل هذه الأزمة، مما استدعى من الرئيس التونسي قيس سعيد بإعطاء أوامره للجيش لإدارة أزمة كورونا في البلاد.

ألفا ودلتا في تونس

وتتميز الموجة الحالية في تونس بانتشار سلالتي "ألفا" البريطانية و"دلتا" الهندية في معظم محافظات الجمهورية التونسية، مما أدى إلى ارتفاع حالات الوفاة إلى أكثر من 100 حالة في اليوم، ومن المتوقع أن تتجاوز حالات الوفاة 300 حالة في اليوم بنهاية شهر يوليو الجارى.

إدارة الجيش للأزمة

وجراء هذا الوضع المتأزم في تونس أعلن الرئيس التونسي، خلال جولة تفقدية إلى مركز التلقيح في المنزه وشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، أوامره للجيش بتولي إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا، بدلا من وزارة الصحة المتخبطة في تعاملها مع الأزمة.

إقالة وزير الصحة

وبسبب هذا التخبط من وزارة الصحة التونسية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا في البلاد، أمر رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، بإقالة وزير الصحة وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في منصب الوزير الصحة بشكل مؤقت.

الوضع في تأزم مستمر

وفي هذا الصدد يقول النائب المخضرم مبروك كورشيد، عضو البرلمان التونسي، إن الوضع الوبائي في تونس في تأزم مستمر وتفاقم، وأمس تم اقالة وزير الصحة، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في منصب وزير الصحة بشكل مؤقت، الأمر الذي أثار حفيظة البعض، لأن وزارة بحجم وزارة الصحة لا بد أن يكون لها وزير مستقل ولا يعمل بصفة نائب وزير.

ندرة الأكسجين

وكشف كورشيد في تصريحات لـ "صدى البلد"، عن وجود أزمة ونقص بأنابيب الأكسجين، قائلا إن "هناك حديث عن ندرة الأكسجين في مستشفيات العزل وكميات محدودة هي التي تصل إلى المستشفيات من الأكسجين".

خطأ فادحا

وأشار إلى أن "وزارة الصحة ارتكبت خطئا جسيما، الثلاثاء، بالإعلان عن تلقيح حر لكل الشباب الذين تتخطى أعمارهم الـ 18 عاما بدون إعداد الإمكانيات اللازمة لذلك، مما زاد من إمكانية الاختلاط وبالتالي تفشي الوباء بشكل أكبر".

الأعلى عربيا وإفريقيا

وكان قد أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية، ايف سوتيران، إن تونس سجلت "أعلى حصيلة وفيات" بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وقال سوتيران إن "تونس لديها واحد من أعلى معدلات الوفيات في القارة الإفريقية والعالم العربي، حيث يتم تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة في اليوم، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 12 مليون نسمة".

وأوضح أن "11% فقط من سكان تونس تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، و 5% حصلوا على جرعتين، وهذا "بعيد عما يتطلبه الأمر ليكون تأثير المناعة الجماعي".

وتظهر أحدث أرقام وزارة الصحة التونسية حول Covid-19 تسجيل أكثر من 500000 حالة إصابة مؤكدة و 16388 حالة وفاة، مع تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة كل يوم.