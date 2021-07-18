الكويت تخصّص جسرا جويا لتزويد تونس بالأوكسجين لمجابهة كورونا

تلقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد مكالمة هاتفية من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أكد الأخير خلالها تنظيم بلاده جسرا جويا اعتبارا من غد الإثنين لإرسال أوكسجين إلى تونس لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة تونس اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.