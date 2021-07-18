عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تخصّص جسرا جويا لتزويد تونس بالأوكسجين لمجابهة كورونا

صدى البلد

تلقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد مكالمة هاتفية من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أكد الأخير خلالها تنظيم بلاده جسرا جويا اعتبارا من غد الإثنين لإرسال أوكسجين إلى تونس لمجابهة جائحة فيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة تونس اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

ترشيحاتنا

تحذير.. هذه الهواتف معرضة للاختراق بسبب ثغرة تستهدف آيفون

أمراض غامضة فتاكة تهاجم أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كوبا

نتائج الفصل الدراسي الثاني مرحلة البكالوريوس والتعليم المدمج بزراعة عين شمس

هل صيام يوم عرفة يكفر الكبائر أم يغفر الذنوب الصغيرة فقط؟

النادي الأهلي: «الدوري المصرى عيل من عيالنا ومنقدرش نفرط فيه»

سعر بيع وشراء الريال السعودى فى مصر اليوم الأحد 18-7-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

مستقرة بهذا الشرط.. تعرف على آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ