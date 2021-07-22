أفارقة وأسبان.. جائحة كورونا تقلل متوسط الأعمار في أمريكا

انخفض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة بنسبة عام ونصف العام في 2020، وكان الانخفاض حوالي ثلاث سنوات بالنسبة للأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية والإسبانية، وفقاً لبيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها نشرت في دراسة دامت أكثر من سنة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، أفادت البيانات بأن هذا هو أكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية ويأتي مدفوعاً بجائحة كورونا، التي اجتاحت جميع دول العالم منذ بدايتها عام 2019 وحتى الان، كما شهدت تحور كبير في الفيروس كان اخرها متحور دلتا، وفقاً لموقع أكسيوس الأمريكي.



وتؤكد البيانات أيضاً الفوارق العرقية التي أبرزتها الجائحة من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تشهد أمريكا عشرات الأعراق المختلفة والتي تتفاوت فيهم الإصابات ونسبة حالات الوفيات وفق وكالة الأنباء الألمانية.