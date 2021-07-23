اليوم .. شلالات نياجرا العالمية تضاء بألوان علم مصر

دعت سفارة مصر فى أوتاوا أعضاء الجالية المصرية فى كندا لمشاهدة الحدث الخاص إنارة شلالات نياجرا العالمية بألوان العلم المصرى فى تمام العاشرة مساء غدا 23 يوليو.

يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمصر فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجارى، وللعام الثانى على التوالى، يتم إضاءة الشلالات بالعلم المصرى.

ودعت السفارة المصريين بكندا إلى مشاركة تلك اللحظة الفريدة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة، بالتقاط صور تذكارية وإرساله الي البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة المصرية

[email protected] لنشرها علي صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى.