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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Zoom يتيح لك ممارسة الألعاب أثناء الاجتماعات.. إليك كيفية استخدامها

صدى البلد

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق زووم Zoom، عن إضافة ألعاب جديدة يمكن لمستخدمي خدمة مؤتمرات الفيديو لعبها مع الأصدقاء أو زملاء العمل مباشرة داخل التطبيق.


وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، أصبح بإمكان مستخدمي زووم Zoom حول العالم، إنشاء حفلة ألعاب افتراضية باستخدام تطبيقات مؤتمرات الفيديو، أثناء إجراء مكالمات الاجتماعات.

 

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ويوفر متجر زووم Zoom App Marketplace، العديد من الألعاب مثل Live Game Night Poker و Kahoot و Heads Up، والتي يمكنك الوصول إليها من خلال اجتماعات Zoom.

وتهدف إضافة Zoom Apps، بما في ذلك الألعاب إلى توفير طريقة جديدة لتعزيز ثقافة الشركة وربط الأشخاص مباشرة داخل منصة المؤتمرات، في الوقت الذي تضطر فيه الشركات إلى نقل أماكن العمل إلى البقاء في المنزل لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.


وتسمع لعبة Live Game Night Poker، إلى ما يصل إلى 10 أشخاص باللعب معًا في مباراة افتراضية وجها لوجه، وفقًا لإصدار Flowplay، شركة ألعاب الفيديو التي تشارك مع Zoom لإطلاق اللعبة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا العثور على لعبة Heads Up، لعبة على غرار التي اشتهرت بها ألعاب Ellen DeGeneres  و Kahoot، وهي تتيح للمستخدمين إنشاء اختبارات متعددة الخيارات.

وتأتي الألعاب داخل التطبيق جنبًا إلى جنب مع تطبيقات الطرف الثالث Zoom Apps، والتي تسمح بتضمين تطبيقات الجهات الخارجية في اجتماعات زووم، بينما تسعى Zoom Events إلى إنشاء مجموعة واسعة من الأحداث الافتراضية للمستخدمين.


كيفية الحصول على الألعاب وتشغيلها بتطبيق Zoom


1.  قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص على خدمة Zoom.

2. ابحث عن لعبة Live Game Poker Night أو Heads Up، داخل متجر Zoom App لتثبيت اللعبة.

3. قم بإنشاء مكالمة اجتماعات Zoom كالمعتاد.

4. انقر فوق علامة التبويب Zoom Apps في الجزء السفلي من نافذة الاجتماع لبدء اللعبة.

5. بمجرد أن يقوم المضيف بتكوين أي خيارات لعبة وإعدادها، سيتم نقل اللاعبين إلى غرفة البوكر للعب.

Zoom تطبيق زووم ألعاب مؤتمرات الفيديو متجر زووم

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