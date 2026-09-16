تموين البحيرة: ضبط 2 طن ملح ونخالة مجهولى المصدر وتحرير 29 محضرا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التموينية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين والقرارات التموينية، وضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بقيادة محمد هدية ، بتنفيذ عدد من الحملات التموينية المكثفة بمراكز ومدن شبراخيت، وكفر الدوار، ورشيد، وإيتاي البارود، وكوم حمادة، وإدكو، والرحمانية، للمرور على المخابز والأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية، ومتابعة مدى الالتزام بالقرارات المنظمة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير وضبط عدد من المخالفات بالمخابز، تضمنت تحرير 29 محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث تراوحت نسبة النقص في الرغيف الواحد بين 7 و19 جرامًا، بالإضافة إلى ضبط مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن تراوح بين 8 و15 جرامًا، ومخابز أخرى بنقص بلغ 15 جرامًا للرغيف.

وتم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف ومواعيد التشغيل بالمخابز و محاضر لعدم نظافة أدوات ومعدات العجين ، و ضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة قانونًا و مخابز لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات ، كما تم ضبط مخابز لعدم إعطاء بون للمواطنين.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع والمنتجات مجهولة المصدر، شملت طن نخالة وطن ملح بأحد مصانع المخللات و230 كجم جبنة ثلاجة جميعهم مجهولى المصدر وكمية من اللحوم منتهية الصلاحية و ضبط 5 شكائر دقيق بدون فواتير بأحد المخابز السياحية و ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر و 480 ولاعة و 2500 لاصق ، و72 لاصقًا شفافًا، و2900 ورقة تبغ ، وجميعهم مجهولة المصدر و ضبط كمية من السولار بأحد محال الحلويات، تم تجميعها وحيازتها بدون وجه حق.

وفي إطار متابعة الأسواق، تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية والمخابز السياحية ، كما تم المرور على معارض «أهلاً مدارس» والتأكد من استمرار طرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، فضلًا عن المرور على محطات المواد البترولية لمتابعة انتظام العمل ومطابقة الأرصدة للدفاتر.

وشددت محافظ البحيرة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مدار اليوم، لمتابعة الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية والتموينية، والتصدي للممارسات المخالفة، وضمان وصول السلع والخبز للمواطنين بالمواصفات والأسعار المقررة.