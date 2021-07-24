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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: ثورة يوليو أثبتت انحياز الجيش لـ مطالب الشعب

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد ، عضو مجلس النواب

هنأت النائبة، هند رشاد عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بالذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدة أن ثورة يوليو تمثل أيقونة وعلامة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية.

 

وقالت “ رشاد ” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"  أن نجاح هذه الثورة أثبت انحياز الجيش لمطالب الشعب المصري دائما وأبدا ، وبالتالى هو الحصن والدرع الآمن لجميع المصريين ، مشيرة إلى أن هذا هو ما عهدناه منه وظهر جليا فى ثورتي 2011 ، و 2013 ، معقبة:" الجيش دائما من الشعب ، وإلى الشعب ، وحامي الشعب ".

 

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برلماني: ثورة 23 يوليو بداية لعصر النهضة وأرست العدل وقضت على الفساد

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إذاعة وتلفزيون البحرين تشارك مصر احتفالاتها بثورة 23 يوليو

 

الجيش المصري درع الوطن وحصنه المنيع 

 

وأضافت عضو مجلس النواب ، أن ثورة 23 يوليو العظيمة  أظهرت قوة الجيش المصري في إنقاذ البلاد من الهاوية، مضيفة أنها أكدت أن الجيش هو حامي الأمن والأمان للمنطقة، ودرع الوطن وحصنه المنيع، مؤكدة أن الثورة استطاعت تغيير الحياة في مصر، فضلا عن أنها قدمت العديد من الإنجازات الضخمة والجميع يفتخر بها، من بينها تحقيق العدالة الاجتماعية، وكانت إنذار للعالم كله إلى أهمية الاستقلال وإنهاء حقبة الاستعمار.

 

 

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