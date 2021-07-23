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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في ذكرى ثورة يوليو المجيدة..

مستشار بحريني: مصر خط دفاع يحمي الأمة العربية من الخليج إلى المحيط

صدى البلد

تقدم المستشار البحريني فرج عبدالوهاب القاسمي بخالص التهاني وعظيم التبريكات لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو العظيمة التي تعد مصدر فخر واعتزاز للأمة العربية جمعاء.

متمنيًا للشعب المصري الشقيق دوام التقدم والنجاح في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة وأن يمن الله على مصر مزيداً من التقدم والازدهار. 

وقال "القاسمي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه رغم مرور 69 عاماً على ثورة يوليو العظيمة الذي وضعت مصر على خارطة الوطن العربي كقوة دفاع حامية عن القطر العربي من المحيط الى الخليج فقد ساهمت مصر الحبيبة في تحرير اليمن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب من الاستعمار  حتى نيل الاستقلال.

 

وأضاف "القاسمي"، أن لثورة يوليو إنجازات أبهرت الأمة العربية والعالم فقد كانت ضريبتها توحيدا الجهود العربية من خلال حشد الطاقات العربية لصالح حركات التحرير وقد أكدت للأمة العربية أن قوة العرب في الوحدة العربية وليس في تفرقها لما لها من روابط وأواصر تاريخية ولغة مشتركة واحدة، وعززت من الوحدة العربية بين مصر وسوريا، واتفاق ثلاثي بين مصر والسعودية وسوريا وبعدها انضمام اليمن في الاتفاق، وساهمت في إعطاء الصومال حق تقرير مصيره، كذلك ساهمت في دعم الثورة العراقية. 

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