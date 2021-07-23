العثور على طفلة رضيعة مخنوقة بالغربية

تكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفلة مخنوقه عمرها 4 شهور علي سطح منزلها بقرية منشيا اليعقوبية (الحبالة) التابعة لمركز بسيون في ظروف غامضة.



كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد مركز بسيون يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة طفله مجهولة الهوية بنطاق دائرة القسم .



وانتقلت الأجهزه الأمنية بالغربية تحت إشراف العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بفرعي البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفرالزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .

ويتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تبين من المعاينة الأوليه ان الجثة للطفلة عمرها 4 أشهر مجهولة الهوية .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .