عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق هائل في منطقة البارودية البحرية بالفيوم

الشقة السكنية اثناء
الشقة السكنية اثناء أشتعال النيران بها

سيطرت  قوات الحماية المدنية  بالفعلي حريق هائل شب في إحدي المنازل بمنطقة البارودية البحرية خلف مسجد عثمان بن عفان بمدينة الفيوم،  بدون وقوع إصابات أو وفيات.

تلقي اللواء رمزي بسيونى،  مدير الأمن، إخطار من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة بوجود حريق هائل بمنطقة البارودية البحرية خلف مسجد عثمان بن عفان بدون حدوث إصابات.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها الى المنازل المجاورة.

 وبالفحص المبدئى للمنزل تبين أن السبب وراء الحريق ماس كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية .

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

مصرع شاب أثناء مشاركته في إطفاء حريق نشب فى منزل بالفيوم

حريق هائل البارودية البحرية الفيوم

ترشيحاتنا

ثورة 23 يوليو ..المصريون يحكمون بلادهم للمرة الاولى بعد 2500 عاما

موسيماني يفجر مفاجأة مدوية.. 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

بعد أوبل كورسا.. أشهر 5 سيارات هاتشباك في مصر.. صور

التنمية المحلية توضح تعريفة المواصلات بعد زيادة البنزين الجديدة.. فيديو

خطأ أم إهمال طبي.. الأطباء تطالب بقانون المسؤولية الطبية

بسعر 1400 جنيه.. لافا الهندية تطلق هاتف Lava Z2s بـ أندرويد جو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

بعد 10 أشهر.. أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. تفاصيل

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

المخرجة بتول عرفة لـ إيمان البحر درويش: دا اسمه جهل وسوء أدب

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

الحلاوة مش كل حاجة.. منة فضالي: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة| فيديو

بحد أقصى 4 أدوار.. تعرف على شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. شاهد كلب شجاع ينقذ الطفلة ليلى من ذئب مفترس.. فيديو

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ