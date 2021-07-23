حريق هائل في منطقة البارودية البحرية بالفيوم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالفعلي حريق هائل شب في إحدي المنازل بمنطقة البارودية البحرية خلف مسجد عثمان بن عفان بمدينة الفيوم، بدون وقوع إصابات أو وفيات.

تلقي اللواء رمزي بسيونى، مدير الأمن، إخطار من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة بوجود حريق هائل بمنطقة البارودية البحرية خلف مسجد عثمان بن عفان بدون حدوث إصابات.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها الى المنازل المجاورة.

وبالفحص المبدئى للمنزل تبين أن السبب وراء الحريق ماس كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية .

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.