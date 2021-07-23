أحمد خليل يجدد تعاونه مع عمرو مصطفى في أغنية " أنا بالليل"

طرح المطرب الشاب أحمد خليل، أغنية جديدة تحمل عنوان "أنا بالليل" وذلك على قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

أغنية" أنا بالليل" من غناء أحمد خليل من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع و ميكس وماستر نادر حمدي، وكليب الأغنية من إخراج عماد قاسم.

كانت أيام :

ومن آخر أعمال أحمد خليل ، دويتو غنائي مع الملحن عمرو مصطفى، يحمل عنوان "كانت أيام" وهو من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تيم.

وحقق الديو الغنائي بين عمرو مصطفى وأحمد خليل نجاحًا كبيراً ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" حيث تقترب من 5 مليون، وتعاون خليل، أيضًا مع عمرو مصطفى في أغنيتين آخرتين وهما الليله اياها، وسلمولي عليه، ومن المتوقع ان تحقق اغنية “عندي استفسار” نجاح كبير.

جدير بالذكر أن أيمن بهجت قمر، تعاون مؤخراً مع الهضبة عمرو دياب في أغنية جديدة تحمل عنوان" أحلى ونص".