حكم من يدعي على زوجته أنها سممته ويريد طلاقها.. فيديو

ما حكم من يدعي على زوجته أنها سممته ويريد طلاقها.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: التهم لاتقال هباءً منثورًا، ولايلقى لها بال إذا كانت كلام مرسل، وما دام لايوجد دليل فكلامك باطل، لاقيمة له... مضيفًا:" لاتشغل بالك بما قال والبينة على من ادعى".

وأضاف: لحل المشكلة هناك 3 طرق ، الدعاء، والجلوس معه والتحدث معه ، و استدعاء أهل الخير والصلاح للحل، أو الحضور في دار الإفتاء المصرية لحل المشكلة.

حلف زوجي بالطلاق أنه يحبني، فماذا أفعل؟

حلف زوجي بالطلاق أنه يحبني، فماذا أفعل؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد "عثمان" قائلًا: إنه إذا قال الرجل لزوجته «عليه الطلاق بحبك» لم تطلق ويعد هذا من باب توكيد حبه لها فقط.

وأوضح: أن قول الرجل لزوجته « عليا الطلاق بحبك» ربما يكون فى حالة حلف الرجل لزوجته بإنه يحبها وهى لا تصدقه؛ فتزداد رغبته فى التاكيد لها؛ فيحلف حينئذ بصيغة الطلاق.

وتابع: " على الزوجة عندئذ أن تصدق زوجها؛ ولا تكرر عليه السؤال، مضيفًا: أن الطلاق هنا فى هذه الحالة لم يقع؛ ويقع هذا ضمن يمين اللغو".

جدير بالذكرأن اليمين: لا يترتب على حالفها شيءٌ من الأجر أو الإثم، وليس فيها كفارةٌ أيضًا؛ حيث إن الحالف لا يقصد بها اليمين، بل يقصد توكيد الشيء كقوله: لا والله، بلى والله، أو أن يحلف على شيءٍ يظنّ نفسه صادقًا فيه ثم يتبيّن له غير ما حلف عليه، فلا شيء عليه لعدم نيّته الكذب.

زوجي مريض سكر واحيانًا يغضب وطلقني 3 مرات أثناء غضبه فهل يقع الطلاق؟..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجابت دار الإفتاء: إنه إذا طلق الرجل زوجته، وهو فى حالة مرضيةٍ تمنعُه من التحكمِ في نفسهِ والسيطرةِ عليها عند الانفعالِ؛ فلا يقعٌ طلاقه.

واشارت الى أنه إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال من أنَّ السائلَ قال لِزوجتِهِ في ثلاثِ مرات: أنتِ طالقٌ، فإنَّه يكونُ في حالةِ عدمِ الإملاكِ عند التلفُّظِ بالطَّلاق.