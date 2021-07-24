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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فوق الرائعة .. تامر حسني ينشر صورا من حفلته بدبي

صدى البلد

شارك الفنان تامر حسني متابعيه  صورا جديدة خلال حفله الأخير الذى أحياه  فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك في دبي  عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام .


وظهر تامر خلال حفله  الذى شهد حضورا جماهيريا ضخما، وعلق قائلا : شكراً لكل الجماهير الغالية من الإمارات الحبيبة، وكل جاليات الوطن العربي اللي حضرت الحفل  كانت حفله فوق الرائعة.

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تامر حسني لـ أبطال الأوليمبياد: واثق فيكم يا أبطال

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تامر حسني: شكراً لكل اللي تعب في أغنية صعبة


 يذكر أن تمكن الفنان تامر حسنى من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، من خلال أغنيته الجديدة صعبة .


أغنية صعبة لـ تامر حسنى حققت مت يقرب من 3 مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع يوتيوب بـ 21 ساعة فقط .

أغنية صعبة من غناء تامر حسنى و كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني، ومن إنتاج شقيقه حسام حسني، ومدير التصوير جلال الزكي، وفق ما أعلنه تامر حسني عبر انستجرام.

 

و كان قد قال الفنان تامر حسنى ، إنه يحب الزعيم الفنان عادل إمام فى كافة أدواره الكوميدية لأن أدواره الفنية كان لها تأثيرا على كافة الأجيال معقبا :" احنا فخورين جدا بيك "  


وقام تامر حسنى  ، خلال استضافته مؤخرا مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc  مصر  ، بتقليد الفنان عادل امام على الهواء ليدخل عمرو أديب فى نوبة من الضحك الهيستيري ، متابعا: " جميل وبتقلده بالظبط " .


يذكر أن الفنانة حلا شيحة، قد أثارت الجدل مؤخرا  بمهاجمتها فيديو كليب “بحبك” للفنان تامر حسني، والذي ظهرت به بشكل رومانسي في إطار فيلم “مش أنا"

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