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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي متن باخرة.. محمد رمضان يرقص برفقة شقيقته.. فيديو

صدى البلد

شاركت إيمان رمضان فيديو جديد برفقة شقيقيها محمد رمضان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت ايمان  وهي ترقص مع شقيقيها محمد رمضان علي متن يخت وعلقت قائلة :صيف سعيد. 

محمد رمضان من الساحل: نزلت اتعشى أنا ومراتي عملت حفلة

محمد رمضان: في الساحل كنت نازل البحر عملت حفلة ونزلت البيسين لما روحت

شاهد.. محمد رمضان يقضي إجازته الصيفية في الساحل الشمالي

و كان قد شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بفيديو له من أحد الكافيهات بالساحل الشمالي أثناء نزوله لتناول العشاء.
 

وظهر محمد رمضان أثناء تناوله العشاء وتجمع الناس حوله وعلق قائلا: " ‬‏في الساحل نزلت انا ومراتي نتعشى في لاروچ #مراسي عملت حفلة .. واتعشينا في البيت".

 

وعلى الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

 

وكانت حالة من الجدل أحدثها الفنان محمد رمضان ، من جديد بعد أن نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بـ" حرير حسين كامل" حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من ابنته “رغد”  في منزلها وبصحبة مجموعة من الأصدقاء وهم على مأدبة طعام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” .

https://www.instagram.com/reel/CRrWfLagcV9/?utm_source=ig_web_copy_link

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