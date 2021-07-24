الصينية يانج تتوج بالذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو بمنافسات الرماية

توجت الصينية تشيان يانج لاعبة الرماية بأول ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو التي تقام بمشاركة 206 دولة وأكثر من 11 ألف لاعب ولاعبة.

وحصدت يانج ذهبية منافسات الرماية 10 متر بندقية هواء بعد أن حققت 251.8 نقطة وهو رقم أولمبي في المنافسات.

بينما حصلت لاعبة الاتحاد الروسي أناستازيا جالاشينا الميدالية الفضية بعد أن حققت 251.1 نقطة، وحصدت السويسرية نينا كريستين الميدالية البرونزية بعد أن حققت 230.6 نقطة.

يذكر أن لاعبة مصر الزهراء شعبان قد ودعت تصفيات هذه المنافسات بعد أن احتلت المركز 38 من أصل 50 لاعبة برصيد 620 نقطة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.