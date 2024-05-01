عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عرض شم النسيم.. اشتري iPhone 13 جديد بـ 27 ألف جنيه بس

عرض شم النسيم..اشتري
عرض شم النسيم..اشتري iPhone 13 جديد ب 27 ألف جنيه بس

ستنخفض أسعار هاتف iPhone 13 الأساسي من Apple في الهند خلال تخفيضات صيف أمازون التي ستنطلق قريبًا. إليك كل ما تريد معرفته عن هذا العرض المميز:

 

صفقة هاتف iPhone 13 خلال تخفيضات صيف أمازون:

 

يُباع هاتف iPhone 13 حاليًا في الهند بسعر 49,999 روبية هندية. ولكن خلال تخفيضات صيف أمازون الخاصة، سيكون الجهاز متاحًا مقابل 47,499 روبية هندية فقط أي ما يعادل 27 ألف جنيه مصري.

 يشمل هذا خصمًا بقيمة 1000 روبية هندية على خيار تخزين 128 جيجابايت الأساسي على موقع أمازون. تجدر الإشارة إلى أن الجهاز يُباع عادةً أيضًا مقابل 52,990 روبية هندية، وهو ما يعني أن قيمة الخصم تصل إلى حوالي 3500 روبية هندية.

علاوة على ذلك، يقدم موقع أمازون أيضًا عروض استبدال بخيارات تقسيط بدون فوائد على هاتف iPhone 13. تنطلق تخفيضات صيف أمازون في 2 مايو 2024. سيحصل مستخدمو Amazon Prime على العرض في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت الهند، بينما سيحصل المستخدمون غير المشتركين على العرض في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الهند. يمكنك النقر هنا للاطلاع على العرض على موقع أمازون الهند.

للتذكير، يمتاز هاتف iPhone 13 بشاشة Super Retina XDR بحجم 6.1 بوصة في المقدمة، بينما يحتوي الإطار الخلفي على إعداد كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل. ويعمل الهاتف بمعالج A15 Bionic. كما يأتي الجهاز بعدة خيارات من الألوان، وهي الأبيض النجمي، الوردي، الأسود الداكن، الأخضر، والأزرق، والأحمر (PRODUCT).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

قرار عاجل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

تنكيس الأعلام .. قرار عاجل من رئيس الإمارات في وفاة عمه

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

بهدفي تاو وإمام عاشور.. الأهلي يفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 بالدوري الممتاز

لاعب طائرة الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع النادي

مفتاح إستراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

موضوعات متعلقة

بيتعلم في أقل من 24 ساعة| أحدث روبوت لن تستطيع تفريقه عن الإنسان

نفس التصميم القديم مع مواصفات حديثة وأسعار زمان..Nokia تكشف عن أحدث هواتفها

سحقت iPhone |هواوي أول براند موبايلات يخرج من تحت عباءة أمريكا

فرصة ذهبية للشباب.. انخفاض كبير في سعر PlayStation 5

أرخص موبايل قابل للطي.. بربع سعر موبايلات سامسونج وOppo

موبايل جديد من سامسونج بمواصفات مميزة.. والسعر متوسط

نوستالجيا..Nokia تستعيد أفضل هواتفها في التسعينيات من جديد

خصم جبار..هبوط سعر هاتف سامسونج الأفضل S23 Ultra بقيمة 18 ألف جنيه

ترشيحاتنا

مكافأة نهاية خدمة وإلغاء استمارة 6.. مفاجأة سارة لعمال القطاعين الحكومي والخاص

قرار جديد بشأن المتهم بإنهاء حياة أسرته في حدائق المعادي

القاهرة الإخبارية: حماس ستسلم الرد على الاقتراح المصري خلال الـ 24 ساعة القادمة

شاهد| أمطار غزيرة وسيول تضرب دول الخليج.. انهيارات للمباني.. والضحايا بالعشرات

الدوري الممتاز| أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي

900 مليار جنيه للتنمية.. شيخ القبائل العربية : الرئيس السيسي أنهى عزلة سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول اللبنة.. اعرفها

اهتم بتناولها .. وجبات خفيفة تزيد من إنتاجية العمل

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

بقوة 550 حصانًا.. انطلاق سيارة مازيراتي GranTurismo في مصر |السعر والمواصفات

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ