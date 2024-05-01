عرض شم النسيم.. اشتري iPhone 13 جديد بـ 27 ألف جنيه بس

ستنخفض أسعار هاتف iPhone 13 الأساسي من Apple في الهند خلال تخفيضات صيف أمازون التي ستنطلق قريبًا. إليك كل ما تريد معرفته عن هذا العرض المميز:

صفقة هاتف iPhone 13 خلال تخفيضات صيف أمازون:

يُباع هاتف iPhone 13 حاليًا في الهند بسعر 49,999 روبية هندية. ولكن خلال تخفيضات صيف أمازون الخاصة، سيكون الجهاز متاحًا مقابل 47,499 روبية هندية فقط أي ما يعادل 27 ألف جنيه مصري.

يشمل هذا خصمًا بقيمة 1000 روبية هندية على خيار تخزين 128 جيجابايت الأساسي على موقع أمازون. تجدر الإشارة إلى أن الجهاز يُباع عادةً أيضًا مقابل 52,990 روبية هندية، وهو ما يعني أن قيمة الخصم تصل إلى حوالي 3500 روبية هندية.

علاوة على ذلك، يقدم موقع أمازون أيضًا عروض استبدال بخيارات تقسيط بدون فوائد على هاتف iPhone 13. تنطلق تخفيضات صيف أمازون في 2 مايو 2024. سيحصل مستخدمو Amazon Prime على العرض في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت الهند، بينما سيحصل المستخدمون غير المشتركين على العرض في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الهند. يمكنك النقر هنا للاطلاع على العرض على موقع أمازون الهند.

للتذكير، يمتاز هاتف iPhone 13 بشاشة Super Retina XDR بحجم 6.1 بوصة في المقدمة، بينما يحتوي الإطار الخلفي على إعداد كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل. ويعمل الهاتف بمعالج A15 Bionic. كما يأتي الجهاز بعدة خيارات من الألوان، وهي الأبيض النجمي، الوردي، الأسود الداكن، الأخضر، والأزرق، والأحمر (PRODUCT).