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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي الأوروبي يتوجه لإلغاء القيود على توزيعات أرباح البنوك وإعادة شراء الأسهم

البنك المركزى الاوربى
البنك المركزى الاوربى

يعتزم البنك المركزي الأوروبي إلغاء القيود على مدفوعات الأرباح الخاصة بالبنوك وعمليات إعادة شراء الأسهم، مع تعاف نسبي للاقتصاد من تداعيات الوباء.
 

وبحسب بيان لـ المركزي الأوروبي، فقد تقرر عدم تمديد توصيته بقيام المصارف بالحد من توزيعات الأرباح لمساهميها لما بعد سبتمبر 2021.

 

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أنه بدلا من ذلك سيقوم المشرفون بتقييم رأس المال وخطط التوزيع لكل بنك كجزء من عملية الإشراف المنتظمة.

 

وذكر البيان: "تؤكد أحدث توقعات الاقتصاد الكلي التعافي الاقتصادي وتشير إلى انخفاض حالة عدم اليقين، ما يحسّن موثوقية مسارات رؤوس أموال البنوك، لكن مع ذلك يجب الحذر عند اتخاذ قرار بشأن توزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم".

 

وجاء قرار المركزي الأوروبي مع إعادة فتح الاقتصاد واستمرار التطعيمات ضد فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى إعلان بنك إنجلترا هذا الشهر إنهاء القيود على توزيعات الأرباح لبنوك مثل "باركليز" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد".

البنك المركزي الاقتصاد الكلي التعافي الاقتصادي فيروس كوفيد-19 شراء الأسهم

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