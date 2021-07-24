أولمبياد طوكيو .. زياد السيسي يودع منافسات فردي سلاح السيف من دور ال16

ودع اللاعب زياد السيسي منافسات فردي سلاح السيف في دورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس.



وخسر اللاعب في منافسات دور ال16 أمام منافسه نظيره الجورجي ساندرو بازادازي بنتيجة 15-13.

واستطاع السيسي التغلب على لاعب الاتحاد الروسي المصنف التاسع عالمياً في مباراة دور ال32 بنتيجة 15-13 ليضرب موعدا مع بطل جورجيا الذي تغلب على اللاعب المصري مهاب سامر.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.



وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.



بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.



وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.