عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام ميكروباص برصيف بالمنيا

حادث ميكروباص بالمنيا
حادث ميكروباص بالمنيا

أُصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، إثر استقلالهم سيارة ميكروباص أجرة، وتصادمها بمطلع رصيف على طريق الشيخ فضل الواصل بالطريق الصحراوي الشرقي لمركز بني مزار شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار.

 

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه وقع إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي.

 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى إزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

حادث المنيا تصادم السبت الصحراوي الأجهزة الامنية الطريق الصحراوي مركز بنى مزار محضر بالواقعة ت النيابة العامة

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا : لا يوجد ارتفاع في أسعار المواصلات

ترشيحاتنا

الأرصاد: غدا انخفاض درجات الحرارة نهارا وارتفاع الرطوبة ليلا

العراق ..حفل زفاف يتحول إلى مأساة كبرى .. تفاصيل

الأوراق المطلوبة عند أداء اختبارات القدرات بنوعية عين شمس

وفاة الشاعر فؤاد حجاج بعد صراع مع المرض

روسيا ترد على أمريكا في موضوع السجون: انظروا لأنفسكم أولًا

بعد 51 عامًا من البحث.. سيدة تعود لأحضان عائلتها بفضل بودرة تلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تداول أسئلة امتحان الفيزياء عبر السوشيال ميديا بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

مش صفحتي..بوسي شلبي تكشف لصدى البلد حقيقة نشرها خبر وفاة دلال عبد العزيز

دولة عربية تسجل أكثر من 300 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

بعد إحباط حالتين.. السجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة زواج القاصرات

تهديد بالموس واحتجاز بالقوة .. إحالة صاحبة بيت دعارة للجنايات

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

صفحات الغش تنشر إجابات فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تضبط صاحب الصور المتداولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

فيديو

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

فيديو جراف.. السيسي: عايزين نسابق الزمن ونغير من بلدنا

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. مواقف إنسانية لـ السيسي في العلمين

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ