إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام ميكروباص برصيف بالمنيا

أُصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، إثر استقلالهم سيارة ميكروباص أجرة، وتصادمها بمطلع رصيف على طريق الشيخ فضل الواصل بالطريق الصحراوي الشرقي لمركز بني مزار شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه وقع إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى إزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور.