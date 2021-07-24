متنوعة وأنيقة.. 10 صور تكشف عن أزياء منة شلبي في عيد ميلادها

يصادف اليوم 24 يوليو عيد ميلاد الفنانة منة شلبى التي أتمت عامها الـ 39، وتعتبر من النجمات التي تجذب الأنظار حولها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.

تتمتع منة شلبي بذوقها الراقي وغير التقليدي الذي يميزها عن غيرها من نجمات الوسط الفني، فهي تميل إلى اختيار التصميمات الغريبة إلى حد ما، ولكنها تميل إلى البساطة و تبعد عن المبالغة.

إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها

تفضل منة شلبي التنوع والتجديد دائما وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، كما أنه لا تقتصر الموضة عند منة شلبي على الملابس والأحذية والحقائب فقط، ولكنها في تسريحات وقصات الشعر أيضا.

تحرص منة شلبي على أن تظهر على جمهورها من حين لآخر بقصات شعر جديدة وجريئة وغير تقليدية، كما تقوم باختيار صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

وكشفت الفنانة منة شلبي تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ".



وقالت منة شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا والطفل سليم «يونس» كنا مصدقين ما نفعله في المسلسل وخرجت المشاهد صادقة للمشاهدين، وأشكر والده ووالدته لأنهما تركا الطفل سليم لنا، والطفل سليم كان مطيعا جدا أثناء التصوير".

وأضافت منة شلبي: "الطفل سليم كان مركز ويشعر بالحماس، وروحه خفيفة في المسلسل، وتعلم ضرورة أن يكون صادقا فيما يقوله أثناء تصوير مشاهد المسلسل".

وأكملت منة شلبي: “أشعر بالامتنان لكل مشاعر الحب والسعادة لدى الجمهور بسبب مسلسل “ليه لأ”، مضيفة: ”أشكر الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لأنها سيدة على قدر كبير من الاحترام".

القومي للمرأة يشكر مسلسل ليه لأ

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة منة شلبى والفنان أحمد حاتم و تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف، على النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل طوال فترة عرضه.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها بهذا النجاح الذي حققه المسلسل، مشيدة بروح الجماعة التي كانت واضحة خلال حلقات المسلسل، كما أشادت بالإتقان والتكامل بين جميع عناصر العمل الفني من سيناريو وتمثيل وإخراج.



وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن فكرة المسلسل وطريقة الطرح كان لهما دور كبير في نجاح المسلسل ووصوله إلى قطاع عريض من الجمهور، مضيفة أن المسلسل نجح في تقديم فن هادف وراق يحمل معاني ومبادئ إنسانية عظيمة ويعيد نشر قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع وعلى وجه خاص كفالة اليتيم، وهي إحدى القيم النبيلة التي نادت بها جميع الأديان.



العمل يسلط الضوء على النماذج النسائية



ودعت الدكتورة مايا مرسي صناع الدراما والسينما إلى العمل على تسليط الضوء على النماذج النسائية الناجحة في المجتمع، مؤكدة أن الدراما تلعب دوراً مهما ومؤثرا في تعزيز النماذج والقيم الإيجابية في مجتمعاتنا .



وتجسد منة شلبى فى المسلسل الذى تدور أحداثه فى 15 حلقة، دور طبيبة عيون، وتقدم شخصية "ندى" التى تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبنى، وما تواجهه من صعوبات فى سبيل تحقيق ذلك.



المسلسل يشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد حاتم، وأمير شاهين، وسارة عبد الرحمن، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين.

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