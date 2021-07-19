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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تداول البرومو الرسمي لفيلم "الأنس والنمس".. شاهد

هنيدى ومنة وأبطال
هنيدى ومنة وأبطال الفيلم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، البرومو الرسمي لفيلم الأنس والنمس والذى من المقرر طرحه عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف.

 

فيلم الأنس والنمس قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

موعد عرض الأنس والنمس :

 

فيلم الأنس والنمس من المقرر طرحه أوائل شهر أغسطس القادم بعد تأجيله خلال الفترة الماضية بسبب ظروف كورونا .


يذكر أن فيلم "الأنس والنمس" يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

بوستر الفيلم 
الانس والنمس فيلم الأنس والنمس منة شلبي محمد هنيدي صابرين

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