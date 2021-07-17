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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

كل الاحترام.. منة شلبي تدعم أشرف زكي في قراره ضد حلا شيحة

منة شلبي
منة شلبي

دعمت الفنانة منة شلبي، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بشأن قراراته التي أصدرها بشأن أزمة الفنانة حلا شيحة مع الفنان تامر حسني، عن فيلم "مش أنا".

 

وكتبت منة شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "كل الاحترام والدعم والتقدير لنقيب المهن التمثيلية أستاذي الخلوق الجدع أشرف زكي في جميع قراراته، الفن مهنة عظيمة والموهبة منحة ورزق من ربنا".

 

جدير بالذكر أنه بعد التصريحات التى أدلت بها الفنانة المعتزلة حلا شيحة بسبب أزمتها مع الفنان تامر حسني؛ كشف نقيب الممثلين أشرف زكي عن عدم قبولها فى نقابة الممثلين مرة أخرى.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية،: "انزعجت بعد ما تم إثارته من الفنانة حلا شيحا وتصريحاتها عن المشاهد التي قدمتها في فيلم “مش أنا ".

  وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عن أزمة حلا شيحة " أنه لا مكان لتلك الفنانة في النقابة، مشيرا إلى أن هذا يعد درسا لكل من يعلن أن الفن حرام.

وتابع نقيب المهن التمثيلية “أعتذر أننى قبلت عودة تلك الفنانة”، مؤكدا أنه لا مكان بالنقابة لمن يأتي بتلك الأفعال .

وأشار أشرف زكي خلال حديثه عن أزمة حلا شيحة: “اللى شايفين ان الفن حرام “لكم دينكم ولي ديني”، مؤكدا أن  ”المهنة العظيمة اللى احنا بنشتغلها ميهونش عليا اننا نعمل فيها كده".

 

وكشف أشرف زكى ان حلا شيحة ليست عضوة فى نقابة المهن التمثيلة حيث كانت قد تحدثت معه أكثر من مرة فى مسائلة عودتها مرة أخرى الى النقابة بعد شطبها خلال السنوات الماضية بسبب إبتعادها عن الفن لما يقرب من 11 عاماً ، وكان من المقرر ان يتم إتخاذ إجراءات عودتها، حيث تعمل بتصريح موقت .

 

وقالت سارة وفيق مخرجة فيلم “مش انا ” إن الفنانة حلا شيحا في بداية تصوير الفيلم  طلبت عدم وجود مشاهد معينة مع الفنان تامر حسنى وانا احترمت تلك الرغبة، مؤكدة أنه بعد الانتهاء من الفيلم تزوجت.

 

وأضافت “وفيق” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر" أنه تم حذف 4 مشاهد من الفيلم، مشيرة إلى أن حذف المشاهد جعلنا نقوم بالتصوير وقت أطول حتى لا يتأثر سيناريو الفيلم.

 

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