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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. مروان القماش يودع منافسات سباق 400 متر سباحة حرة

مروان القماش
مروان القماش

لم ينجح بطل السباحة المصري مروان القماش في التأهل لنهائي 400 متر حرة ضمن منافسات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

 

واحتل القماش المركز الـ 14في الترتيب العام بعد انتهاء كل التصفيات.

 

وأنهى القماش تصفيته في المركز الثاني بزمن 3:46.94.

 

وستشارك فريدة عثمان أيضًا يوم الأربعاء المقبل، في منافسات 100 متر حرة، وهو السباق المفضل لها.

 

وتشهد أولمبياد طوكيو مشاركة تاريخية للبعثة المصرية كأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد، حيث تضم 134 رياضيا ورياضية بخلاف 12 رياضيا من الجنسين بصفة احتياطية.


وكانت مصر شاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل ببعثة ضمت 120 رياضيا ورياضية، لكنها ستكسر هذا الرقم القياسي خلال نسخة طوكيو.

 

وتحمل البعثة الحالية إلى طوكيو آمال المصريين في تحقيق إنجازات، وأيضا لزيادة رصيد مصر من الميداليات الأولمبية، حيث حققت البعثات المصرية طوال مشاركتها السابقة 32 ميدالية أولمبية، منها سبع ميداليات ذهبية، وعشر ميداليات فضية، و15 ميدالية برونزية، لتصبح مصر أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في دورات الألعاب الأولمبية عبر التاريخ.

طوكيو مروان القماش دورة الألعاب الأولمبية اولمبياد طوكيو فريدة عثمان

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