100 مليون جنيه إيرادات السينما المصرية الشهر الماضي.. تفاصيل

قال الناقد الفني أحمد السماحي، إن مصر دولة آمنة ومستقرة وشهد موسم أفلام عيد الأضحى رواجًا كبيرًا، مضيفا:" لأول مرة تحقق الأفلام المصرية إيرادات كبيرة في ظل جائحة كورونا".

وأكد السماحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن إيرادات أفلام عيد الأضحى وخلال الشهر الماضي وصلت لـ 100 مليون جنيه".

وتابع:" خلال الشهر الماضي حققت السينما المصرية إيرادات تصل لـ 100 مليون جنيه "، مضيفا:" في يوم وقفة عيد الأضحى، فيلم العراف حقق مليونا و313 ألف جنيه وفي اول يوم العيد حقق 4 ملايين و214 ألف جنيه وحقق حتى الآن حوالي 27 مليون جنيه".

وأكمل السماحي" فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين حقق يوم الوقفة 67 ألف جنيه وأول يوم العيد حق مليونا و470 ألف جنيه وحقق حتى الآن 26 مليون جنيه".

المنافسة بين أفلام موسم عيد الأضحى

منافسة شرسة بين أفلام عيد الأضحى للفوز بكعكة الإيرادات وخاصة بعد زياد نسبة حضور الجمهور في السينمات إلى ٧٠٪، ونرصد في هذا التقرير ما حققته الأفلام أمس من إيرادات.

العارف:

وواصل أحمد عز، صدارة إيرادات عيد الأضحى حيث حقق أمس فيلم العارف إيرادات وصلت إلى 4 ملايين و521 الفا و145 جنيها.



"فيلم العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر ، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين:



وجاء في المركز الثاني فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 2 مليون و181الفا و271 جنيها.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.



مش أنا



أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم “مش أنا” بإيرادات بلغت قيمتها مليونا و 662 الفا و680 جنيها.



قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.



أحمد نوتردام:



واستطاع فيلم الفنان رامز جلال الجديد “أحمد نوتردام” تحقيق 21 الف جنيه، ويشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.



العمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

