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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل بداية الكالشيو.. ميلان يهزم مودينا بخماسية نظيفة وديا

صدى البلد

حقق فريق ميلان الإيطالى، فوزا كبيرا على نظيره مودينا بخمسة أهداف دون مقابل، فى المواجهة الودية التى جمعتهما اليوم، السبت، ضمن استعدادات انطلاق الموسم الجديد.

 

أحرز أهداف ميلان في مواجهة اليوم كل من: إبراهيم دياز، رفائيل لياو، فيكايو توموري، رادي كرونيتش، ثيو هيرنانديز.

 

وأعلن نادي ريال مدريد وصيف بطولة الدوري الإسباني، عن رحيل إبراهيم دياز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي اي اس ميلان الإيطالي .

 

وأصدر العملاق الإسباني، بيانًا رسميًا يؤكد من خلاله أن دياز انتقل إلى ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2023.

 

وكان إبراهيم دياز، لعب على سبيل الإعارة في الموسم الماضي مع ميلان، وسجل 7 أهداف في إجمالي 39 مباراة مع الروسونيري.

 

وأعلن نادي ميلان، أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا سيرتدي القميص رقم 10 مع الفريق الإيطالي، تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي.

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قبل بداية الكالشيو.. ميلان يهزم مودينا بخماسية نظيفة وديا

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