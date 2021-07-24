أحمد موسى: تنمية وتطوير القرى والمدن الجديدة أمر غير مسبوق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ تعود مجددا في 9 أغسطس المقبل ونشهد رواج في السياحة داخل مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما يحدث في مصر من تنمية وتطوير في القرى والمدن الجديدة أمر غير مسبوق ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر دولة جميلة وحلوة وعظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مضيفا:" أهالينا في الصعيد كانوا بيشتكوا زمان ولكن لأول مرة هذا العام ألاقي الناس في الصعيد تتحدث بشكل إيجابي عما يحدث في مصر من تطوير وتنمية".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مصر تتغير للأفضل في عهد الرئيس السيسي.

وفي سياق متصل قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سافر إلى بلده في الصعيد يوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى ثم توجه إلى الساحل الشمالي كي يكمل إجازة عيد الأضحى

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الـ 100 مليون مواطن مصري خدوا إجازة العيد وسافروا في العيد ومفيش واحد لابس كمامة، يا رب استرها علينا ".

وتابع أحمد موسى :" العيد في مصر مختلف والشواطيء المصرية مختلفة عن أي مكان أخر في العالم والشواطئ المصرية جميلة ".

العيد في مطروح



وأكمل أحمد موسى :" شواطئ مطروح كاملة العدد وهناك فنادق كثيرة كانت نسب الإشغال بها 100 % ".

وتابع موسى :" ربنا يحمي مصر لأنها دولة أمن وسلام وخير، والشعب المصري سافر لقضاء اجازة العيد في الساحل الشمالي ومرسى مطروح ، ومطروح بها سحر وجمال لا نظير له في الشواطىء المصرية ".