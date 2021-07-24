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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"سابقني".. مجند العلمين يكشف كواليس الحوار مع الرئيس السيسي ..فيديو

المجند الذى التقاه
المجند الذى التقاه الرئيس السيسي

قال أيمن قنديل المجند الذي التقاه الرئيس السيسي ، كنت سعيدا جدا بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم أتخيل إنني سوف أقابله في يوم من الأيام ، مؤكدا أن جميع الشباب يتمنون مقابلة الرئيس.


وأضاف قنديل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، التقيت بالرئيس الساعة 11ونصف مساء ، والحوار الذى دار بيني وبين الرئيس سيظل فخرا لي طوال حياتي قائلا " الرئيس سألني عن اسمي وبعدها قالي تسابقني ".

 

واوضح قنديل ، عند التقائي بالرئيس لم أتفوه بحرف من عظمة الموقف ، وبعدها قال لي الرئيس أنا مثل والدك تحدث بدون رهبة ، منوها أن هدية الرئيس لي حافز ولازم أكون قد المسئولية .


وتابع قنديل " رسالة الرئيس لي اطحن نفسي ومكولشي ومنامشي ولا حد يغلبني ابدا اثرت فيا بشكل كبير "


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علقت الاعلامية لميس الحديدي على  مشهد تبادل أطراف الحديث بين الرئيس السيسي   والمجند " أيمن قنديل " في مدينة العلمين قائلة : " كان  حوارا إنسانيا جداً وقله بتشتغل إيه ومحتاج إيه ؟ وكرر السؤال  مرتين وكان الحوار لطيفا جداً   ".


تابعت   :" النهاردة حصل المجند " أيمن " على الهدية التي طلبها من الرئيس السيسي وتابعه الكثيرون   وكانوا حريصين على متابعة هذا الحوار الشيق .


اكملت : " المجند " أيمن " طلب طلبا صغيرا وهي تحويل مشروعه الصغير " المكتبة " إلى مشروع أكبر وبالفعل استجاب  لطلبه".


تابعت : الرسالة الأوضح  والأهم في هذه الرسالة التي حملها النقاش بين الرئيس والمجند في طياته مش فكرة أنها هدية  طلبها المجند وأخذها  هي فكرة العمل  الدؤوب  ".

عبر المجند أيمن قنديل، الذي قابله الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء جولته في مدينة العلمين الجديدة، عن سعادته بتحقيق حلمه والحصول على مكتبة كبيرة بدلا من الصغيرة التي لديه.

وقال قنديل، عقب تسليمه عقد ملكية مكتبة كبرى، إنه لم يصدق حديثه بشكل مباشر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: مش مصدق إن ماشي جنب الريس وبتكلم معاه، مش عايز حاجة تاني خلاص.

وأضاف المجند: الريس سألني عايز إيه يا أيمن، كنت مبسوط جدا إن ماشي جنبه وبتكلم معاه وبيقولي طلباتك إيه ودي حاجة مكنتش أحلم بيها، وأتمنى الفرصة تيجي تاني وأقول للريس أنا نجحت وكبرت".

وأكد والده على سعادته الكبيرة بالموقف، قائلا: كنت مبهورا باللي حصل، وحاجة جميلة جدا إن ابني يتكلم مع الرئيس.

ووجهت الأسرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب استلام عقد ملكية المكتبة الجديدة.

وقال المجند أيمن قنديل: ألف شكر يا فندم ودي حاجة مش جديدة على حضرتك إنك تقف سند لشباب البلد.. ألف ألف شكر وربنا يوفقك.

فى يوم من الايام الرئيس السيسي المرور كفاح الشباب الرئيس العمل ايمن قنديل

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