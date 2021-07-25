نادر السيد: الدوري لن يحسم إلا في اللحظات الأخيرة

أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن الدوري العام المصري لن يحسم إلا في الأوتار الأخيرة وبصعوبة بالغة، مشيراً إلى أن هذا الموسم من أفضل المواسم التي لُعِبت مؤخراً .

وأضاف نادر السيد في تصريحات لبرنامج ’’البريمـو’’ عبر قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي الخميس الماضي ليس نهاية المطاف، فالأهلي بادر بالتسجيل عن طريق محمد مجدي أفشة وكان بإمكانه مضاعفة النتيجة.

وأضاف نادر السيد أن لاعبي القلعة الحمراء أضاعوا عدة فرص كانت كافية لحسم المباراة ولم يحسنوا استغلالها، فنجح كريم بامبو في استغلال الفرصة التي أتيحت له وسجل هدف التعادل، وخطف نقطة جيدة في مشوار الفريق للسعي نحو البقاء بالممتاز الموسم المقبل، فالدوري لم يحسم بعد، وما زالت هناك بعض المباريات المؤجلة للمارد الأحمر، بالإضافة إلى تصدر الزمالك لجدول ترتيب المسابقة ونجاحه في الحفاظ على ذلك.

واختتم أن علي لطفي حارس مرمى متميز، ويحتاج إلى المزيد من المباريات لإثبات جدارته، كما أن الهدف الذي سكن شباكه خلال مباراة البنك الأهلي نتج عن خطأ من خط دفاع الأهلي.