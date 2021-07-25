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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد مهاجما المنتخب: شوقي غريب تركيزه مع البدلة أكتر من المباراة

صدى البلد

علق إبراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك السابق ، علي خسارة المنتخب الأولمبي اليوم أمام الأرجنتين .

 

وغرد إبراهيم سعيد ، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "كابتن شوقي غريب تركيزه مع البدلة أكتر من تركيزه في المباراة، حلوة البدلة وجميلة يا كابتن شوقي Ok hand ياريت نركز بقي في مباراه استراليا ". 


وحقق منتخب الارجنتين الفوز علي منتخب مصر بنتيجة هدف دون رد في المباراة، التي أقيمت على سابورو دومي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020 ” .

 

وقدم منتخب مصر أداء جيدا على المستوى الدفاعي رغم استقبال هدف ولكن علي المستوي الهجومي مازال هناك ازمة كبيرة لدي رمضان صبحي في إنهاء الكرة داخل الشباك .

 

ووصل منتخب مصر لمرمى الأرجنتين أكثر من مرة إلا أنه  فشل في تحقيق تسجيل هدف.

 

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف على منتخب مصر الأوليمبي فى الدقيقة 52 من عمر المباراة .

 

وأحرز فاكوندو ميدينا الهدف فى الدقيقة 52 بعد متابعة جيدة للضربة الركنية التى حولها زميله فى القائم الأيسر للحارس ثم متابعة جيدة بتسديدة قوية داخل المرمى.

رمضان صبحي إبراهيم سعيد التواصل الاجتماعي نادي الزمالك الأرجنتين المنتخب الأولمبي

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