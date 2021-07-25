عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل الأمراض الوراثية تنتقل في الحقن المجهري ؟.. طبيب يوضح

الحقن المجهري
الحقن المجهري

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا أستاذ واستشاري عمليات الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن الأمراض الوراثية لا تنتقل خلال عملية الحقن المجهري، بالعكس فإن عملية الحقن المجهرى تعطي فرصة اختبار جينات البويضات بعد التخصيب، كما يمكن استبعاد البويضة المريضة وإرجاع البويضات السليمة إلى رحم الأم.

وقال الملا في تصريحات صحفية، إن عمليات الحقن المجهري تتم عن طريق شحن بويضات من الزوجة ، وأخذ عينة من الحيوانات المنوية من الزوج ، و يتم حقن البويضات وينتج عن ذلك الجنين، كما أن الحمل بالحقن المجهري وسيلة يلجأ إليها الكثير من الأزواج ويختلف الحقن المجهرى عن الحمل الطبيعى فى أنه يتم الجمع بين البويضات والحيوانات المنوية خارج الجسم في المختبر.

txt

ياسين الفقي يوضح مفهوم الحقن المجهري

txt

متى يتم اللجوء إلى عملية الحقن المجهري.. تعرف على الإجابة

وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا، أن عمر المرأة يعتبر هو عامل رئيسي في نجاح الحقن المجهرى لأي زوجين فعلى سبيل المثال ، لدى المرأة التي تقل أعمارها عن 35 عامًا وتخضع لعملية أطفال الأنابيب فرصة بنسبة 39.6٪ لإنجاب طفل ، بينما لدى المرأة التي تزيد عن 40 عامًا فرصة بنسبة 11.5٪.

وتابع الدكتور أحمد عاصم الملا، يلجأ الكثير من الأشخاص دائماً لعملية الحقن المجهري في حالات تأخر الإنجاب، ولكن قبل إجراء عملية الحقن المجهري يجب القيام ببعض الفحوصات والاختبارات الطبية اللازمة لضمان نجاح العملية، وهناك بعض الحالات التي لا يتم فيها نجاح عملية الحقن المجهري.

وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا، يتم إجراء عملية الحقن المجهري في حالات العقم الغير معلوم، في حالة عدم حدوث حمل مع التلقيح الصناعي، ويتم اللجوء لعملية الحقن المجهري أيضا في حالة الضعف الشديد للحيوانات المنوية، ويحدث الحمل المجهري ايضاً في حالة عدم حدوث إخصاب أطفال الأنابيب. 

وأشار إلى في عمليات الحقن المجهرى يتم تحفيز المبيض الخاص بالانثي عن طريق استخدام أدوية الخصوبة التي تعمل على تطوير الكثير من البويضات الناضجة، وبعد ذلك يتم شفط هذا البيض عن طريق المهبل باستخدام الموجات فوق الصوتية المهبلية، ويتم وضعه في معامل تحت ظروف دقيقة حيث يتم تحضير عينة السائل المنوي من خلال الطرد المركزي، عبر فصل الحيوانات المنوية الحية عن الحيوانات المنوية الميتة، وبعد ذلك يتم اخذ الحيوان المنوي الحي الوحيد في إبرة زجاجية، ثم يقوم المختص بحقنه في البويضة بشكل مباشر .

الحقن المجهري عمليات الحقن المجهري اطفال الانابيب عملية الحقن المجهري علاج العقم

موضوعات متعلقة

ما هو علاج البواسير الخارجية عند النساء في المنزل

أسباب الإصابة بالقدم السكري .. وإليك طرق العلاج

السن المثالي لإجراء عملية تكميم المعدة

عوامل تزيد من خطر الإصابة بأعراض كورونا طويلة المدى.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

هل تسبب صلاح ومصطفى محمد في توريط شوقي غريب بأولمبياد طوكيو 2020؟

العراق.. القبض على أحد المشاركين في تفجير مدينة الصدر

تشكيل الأهلي.. مروان محسن يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

بعد نهاية مباريات الجولة الثانية .. ترتيب مجموعات أولمبياد طوكيو 2020

طرح موديل 2021 الجديد من الأيقونة "لادا نيفا برونتو" بتصميم محدث

سكن لكل المصريين.. تسليم وحدات الإعلان العاشر في حدائق العاصمة نهاية العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الزيادة 25 قرشا.. تعرف على موعد تعديل أسعار البنزين في مصر

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين في طوكيو 2020

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

بعد انتهاء موسم الحج.. إلزام شركات السياحة بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تابعة لمجموعة طلعت مصطفى.. كيف تلتحق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية ..صور

عمرها 15 ألف عام.. اكتشاف عشرات الفيروسات الجديدة مجمدة في نهر بالصين

قبل الظهور على الهواء.. مقطع يوثق فضيحة مذيعة ألمانية خلال أحداث الفيضانات

"نيبارتاك" يقترب.. إعصار خطير يهدد اليابان ودورة الألعاب الأولمبية | شاهد

فيديو

ماعرفش عنه حاجة.. مدرب سيراميكا كليوباترا يتحدث عن غياب صالح جمعة "فيديوجراف"

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ