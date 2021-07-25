هل الأمراض الوراثية تنتقل في الحقن المجهري ؟.. طبيب يوضح

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا أستاذ واستشاري عمليات الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن الأمراض الوراثية لا تنتقل خلال عملية الحقن المجهري، بالعكس فإن عملية الحقن المجهرى تعطي فرصة اختبار جينات البويضات بعد التخصيب، كما يمكن استبعاد البويضة المريضة وإرجاع البويضات السليمة إلى رحم الأم.

وقال الملا في تصريحات صحفية، إن عمليات الحقن المجهري تتم عن طريق شحن بويضات من الزوجة ، وأخذ عينة من الحيوانات المنوية من الزوج ، و يتم حقن البويضات وينتج عن ذلك الجنين، كما أن الحمل بالحقن المجهري وسيلة يلجأ إليها الكثير من الأزواج ويختلف الحقن المجهرى عن الحمل الطبيعى فى أنه يتم الجمع بين البويضات والحيوانات المنوية خارج الجسم في المختبر.

وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا، أن عمر المرأة يعتبر هو عامل رئيسي في نجاح الحقن المجهرى لأي زوجين فعلى سبيل المثال ، لدى المرأة التي تقل أعمارها عن 35 عامًا وتخضع لعملية أطفال الأنابيب فرصة بنسبة 39.6٪ لإنجاب طفل ، بينما لدى المرأة التي تزيد عن 40 عامًا فرصة بنسبة 11.5٪.

وتابع الدكتور أحمد عاصم الملا، يلجأ الكثير من الأشخاص دائماً لعملية الحقن المجهري في حالات تأخر الإنجاب، ولكن قبل إجراء عملية الحقن المجهري يجب القيام ببعض الفحوصات والاختبارات الطبية اللازمة لضمان نجاح العملية، وهناك بعض الحالات التي لا يتم فيها نجاح عملية الحقن المجهري.

وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا، يتم إجراء عملية الحقن المجهري في حالات العقم الغير معلوم، في حالة عدم حدوث حمل مع التلقيح الصناعي، ويتم اللجوء لعملية الحقن المجهري أيضا في حالة الضعف الشديد للحيوانات المنوية، ويحدث الحمل المجهري ايضاً في حالة عدم حدوث إخصاب أطفال الأنابيب.

وأشار إلى في عمليات الحقن المجهرى يتم تحفيز المبيض الخاص بالانثي عن طريق استخدام أدوية الخصوبة التي تعمل على تطوير الكثير من البويضات الناضجة، وبعد ذلك يتم شفط هذا البيض عن طريق المهبل باستخدام الموجات فوق الصوتية المهبلية، ويتم وضعه في معامل تحت ظروف دقيقة حيث يتم تحضير عينة السائل المنوي من خلال الطرد المركزي، عبر فصل الحيوانات المنوية الحية عن الحيوانات المنوية الميتة، وبعد ذلك يتم اخذ الحيوان المنوي الحي الوحيد في إبرة زجاجية، ثم يقوم المختص بحقنه في البويضة بشكل مباشر .