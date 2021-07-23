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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف عن أسباب لا تتوقعيها عن تسمم الحمل

صدى البلد

قال الدكتور أحمد عاصم الملا أستاذ واستشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم لدى السيدات، أن تسمم الحمل يعتبر مرحلة من مراحل عدة مضاعفات سابقة لم يتم علاجها بشكل صحيح , وحالة ما قبل تسمم الحمل يكون لها عدة علامات تدل عليها منها حدوث ارتفاع كبير في ضغط الدم  وظهور نسب من البروتين في البول، وتسمم الحمل يعتبر شيء خطير جدا للمرأة الحامل والجنين أيضا.


وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا، لابد عند حدوث تسمم الحمل أن يتم الذهاب للطبيب حتى يتخذ الإجراءات المناسبة حتى يتسنى معرفة أسباب تسمم الحمل، وقد يحدث تسمم الحمل بعد الأسبوع العشرين أو قد يحدث بعد الولادة.

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 وهناك بعض الحالات قد تحدث في منتصف الشهر الثامن وفي الغالب يحدث تسمم الحمل في الثلث الأخير من أشهر الحمل , ولم يستطيع إلى التوصل للأسباب الرئيسية التي تسبب تسمم الحمل أو حتى التوصل لعلاج حقيقي وفعال لعلاج حالات تسمم الحمل.

 

 أعراض تسمم الحمل 


وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا، من أعراض تسمم الحمل في الشهر الثامن حدوث نوبات من الصرع بشكل مستمر والم في الجهاز الهضمي والمعدة خاصتا التوتر الشديد والعصبية ووجود البروتين في البول أعراض سابقة لتسمم الحمل في الشهر الثامن انتفاخ وتورم اليدين و الوجه ألم شديد في المعدة مشاكل في البصر والرؤية الغثيان المستمر انخفاض في نسبة البول زيادة في الوزن بشكل سريع اضطرابات في وظائف الكبد والكلى صداع قوي ومستمر.

 


وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا، من مخاطر تسمم الحمل على الجنين ايضا حدوث مشاكل في التنفس لدى الجنين بسبب تأثر الشرايين التي تقوم بنقل الدم إلى المشيمة وايضا نقص الدم والمواد الغذائية , وبالتالي يؤدي إلى النمو بشكل بطيء جدا وانخفاض الوزن وبالتالي الولادة بشكل مبكر .

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